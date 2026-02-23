П уерториканската регетон звезда Бед Бъни се завърна на челната позиция в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителят, който наскоро сътвори история на наградите "Грами" и изнесе шоу между полувремената на Супербоул, си осигури първенството със 135 000 продадени еквивалентни единици от албума DeBI TiRAR MaS FOToS.

Американският рапър Джей Коул, който миналата седмица оглави албумната класация Билборд 200 за седми път в кариерата си, отстъпи на втора позиция с 81 000 продадени еквивалентни единици от The Fall-Off.

На трето място е Дон Толивър със 79 000 продадени единици от албума OCTANE.

Челната петица се допълва от кънтри звездата Морган Уолън с I'm the Problem (77 000 продадени еквивалентни единици) и певицата Оливия Дийн с The Art of Loving (72 000 продадени еквивалентни единици).

В Тор 10 на класацията за албуми Билборд 200 намират място още Брент Файяз с Icon, Бед Бъни с Un Verano Sin Ti, Чарли Екс Си Екс със саундтрака на филма "Брулени хълмове", Тейлър Суифт с The Life of a Showgirl и саундтракът на хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони".