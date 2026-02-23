България

ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на изборите

Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК

23 февруари 2026, 11:37
ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на изборите
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) реши чрез Министерството на външните работи (МВнР) да изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК) за изясняване на причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа „за“ и 1 „против“.

Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК. Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори. И сега продължавам и се срещам с колеги от много мрежи, каза той. В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори. 

„Прозрачност без граници” напуска ЦИК

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

В навечерието на парламентарните избори комисията се оплака от правителствената намеса в работата й

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.

Председателят на ЦИК Камелия Нейков посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.

Източник: БТА,     
ЦИК Стоил Цицелков Наблюдение на избори Забрана за участие МВнР Европейска комисия Оставка Изясняване на причини Обществен съвет на ЦИК Заседание на ЦИК
Последвайте ни

По темата

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 16 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 15 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 13 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 21 минути

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 23 минути

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 46 минути

Запален автомобил

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Свят Преди 46 минути

„Тревожното“ изчезване на Смит накара множество агенции в Северна Каролина и Вирджиния, включително ФБР, да търсят майката на три деца

Гръдна (торакална) аневризма на аортата

Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

България Преди 50 минути

Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 1 час

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

<p>Унгария не бива да &quot;предава своята борба за свобода&quot;</p>

Унгария не бива да "предава своята борба за свобода" с блокирането на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел

.

За да му спаси живота: Внучка подари част от черния си дроб на дядо си

Любопитно Преди 1 час

Дядо във Вирджиния получи подарък от внучка си, който промени живота му

Мястото на атентата в Лвов

Украйна: Атентатът в Лвов е дело на Русия, има арестуван

Свят Преди 1 час

33-годишна жена, обвинена в планиране и извършване на бомбения атентат по руски нареждания, е била задържана близо до границата с Полша

<p>&quot;Нищо не може да бъде заметено&quot;: Слави Трифонов с въпроси&nbsp;за случая &quot;Петрохан&quot;</p>

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Лидерът на "Има такъв народ" настоява за проверка на информация за натиск върху полицаи, ангажирани със случая

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Технологии Преди 1 час

Според основателя на OpenAI някои компании използват изкуствения интелект като повод за съкращения на служители, които така или иначе са планирани, а други твърдят неправилно, че технологията консумира ненужно много електричество

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

България Преди 1 час

Инцидентът се разигра в квартал „Меден рудник“, полицията откри наркотици в апартамента на извършителя.

<p>Съдебният лабиринт по делото &quot;Дебора&quot;&nbsp;продължава</p>

Адвокатите на Георги Георгиев поискаха отвод на съдебния състав в Пловдив по делото "Дебора"

България Преди 1 час

След решение на Окръжния съд за частично основателно обезщетение за забавено правосъдие, защитата твърди, че магистратите в Пловдив няма да бъдат обективни

Теяна Тейлър

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Любопитно Преди 1 час

Опитите на някои големи имена да блеснат на червения килим се оказаха разочароващи

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

България Преди 1 час

Над 86% от левовете в страната вече са събрани и заменени с общоевропейската валута, отчетоха от Координационния център към Механизма за еврото. Въпреки че в джобовете на българите все още циркулират около 4,4 милиарда лева, държавата е категорична, че преходът е плавен и няма да позволи спекулативно вдигане на цените

.

Какво е Владимирската тиара? Всичко за една от любимите корони на кралица Елизабет

Любопитно Преди 2 часа

Създадена за руска велика херцогиня, преминала през революция и кралски наследства, Владимирската тиара се превръща в една от най-обичаните корони на кралица Елизабет II и последната, която тя носи публично преди смъртта си

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Дженифър Лопес отпразнува пълнолетието на децата си, вижте как изглеждат 18-годишните близнаци

Edna.bg

Разкриха причината за смъртта на 16-годишния плунец в Бургас

Gong.bg

Българка бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Gong.bg

„Снимай, снимай”: Неизвестен глас се чува на запис от „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

Клисурски: 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

Nova.bg