22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, се изправя отново пред съда

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, отново се изправя пред съда. На 6 септември Софийският градски съд го остави зад решетките, за да не се укрие или извърши ново престъпление.
Още тогава служебният защитник на Терзиев заяви, че ще обжалва – като настоява за домашен арест.
А обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети, са били извършени с умисъл.
Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.