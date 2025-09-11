България

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, се изправя отново пред съда

Кръвната му проба, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана

11 септември 2025, 06:59
22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, отново се изправя пред съда. На 6 септември Софийският градски съд го остави зад решетките, за да не се укрие или извърши ново престъпление.

Още тогава служебният защитник на Терзиев заяви, че ще обжалва – като настоява за домашен арест.

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

А обвиняемият обясни пред съда, че всичко било "непремислено". Според прокуратурата обаче действията на 22-годишния мъж, довели до тежките щети, са били извършени с умисъл.

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
София трамвай Даниел Терзиев съд
