Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

О ще една година, още един набор от рекорди за 400-те най-богати американци. Общото им състояние възлиза на рекордните 6,6 трилиона долара, след като през последните 12 месеца са натрупали 1,2 трилиона долара. Сега е необходимо рекордните 3,8 милиарда долара, за да се влезе в класацията, което е с 500 милиона повече от минималната стойност през 2024 г., пише Forbes .

На върха на списъка също има рекорд: Илон Мъск е първият човек, който някога е преминал границата от 400 милиарда долара в класацията Forbes 400. Той е най-богатият човек в Америка за четвърта поредна година, със зашеметяващото състояние от 428 милиарда долара, след като е увеличил богатството си с 184 милиарда благодарение на покачването на акциите на Tesla (които са нараснали с 56%) и още 12 месеца на нарастваща оценка на неговата частна компания за ракети SpaceX и фирмата за изкуствен интелект xAI. Мъск изпреварва с 152 милиарда долара втория в класацията, Лари Елисън - сума, по-голяма от целия нетен капитал на Уорън Бъфет.

Лари Елисън, чиято стойност вече е 276 милиарда долара, е увеличил състоянието си с 101 милиарда през тази година благодарение на 60% скок на акциите на Oracle. Това е първото му второ място от 25 години насам. Междувременно Марк Зукърбърг е третият най-богат човек в Америка със състояние от 253 милиарда долара, след като акциите на компанията-майка на Facebook, Meta, са се повишили с 42%. Forbes е изчислил нетните стойности на 1 септември 2025 г.

Голямата част от богатството в Америка остава концентрирана на върха. 20-те най-богати хора държат колективно 3 трилиона долара - почти половината от цялото богатство на американските милиардери - спрямо 2,3 трилиона долара преди година. Петнадесет от тях вече са членове на клуба на сто милиарда, чието богатство достига дванадесет цифри, спрямо 12 през 2024 г. Трите нови лица в групата са Алис, Роб и Джим Уолтън, трите оцелели деца на съоснователя на Walmart, Сам Уолтън (починал през 1992 г.). Акциите на търговския гигант са се повишили с 26% от миналогодишната класация, което помага на Алис Уолтън (със състояние от 106 милиарда долара, първата жена-центимилиардер в списъка) да запази титлата си като най-богата жена в Америка. Най-богатата жена, която е създала сама своето богатство, остава Диана Хендрикс (22,3 милиарда долара), собственик на дистрибутора на покривни материали ABC Supply.

Общо в класацията има 62 жени, около 16% от списъка, спрямо 67 (17%) през 2024 г. Две жени са паднали под границата от 3,8 милиарда долара, а три други са починали. Всички те са заменени от мъже, въпреки че почти три четвърти от жените, останали сред топ 400, са по-богати от миналата година.

Повече от две трети от хората в списъка са по-богати от преди година, въпреки че богатството на 89 милиардери е останало същото или е намаляло. Сред тях е Бил Гейтс, който почти три десетилетия е бил първият или вторият най-богат човек в Америка до 2021 г. Сега Гейтс е извън първата десетка за първи път от 34 години, след като е прехвърлил големи суми през последните години на благотворителност и на бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс (която е на 33-то място).

Списъкът Forbes 400 остава предимно за хора, които сами са създали богатството си. Общият дял на самонаправените милиардери е 71%, спрямо 67% през миналата година.

Въпреки рекордната граница за влизане, 14 супербогати американци успяха да влязат в класацията за първи път тази година. Всички са самонаправени. Най-богатият новобранец е Едуин Чен, със състояние от 18 милиарда долара благодарение на приблизително 75% дял в компанията за етикетиране на данни за изкуствен интелект Surge AI. На 37 години, той е най-младият член на Forbes 400 и един от четиримата тридесетгодишни. (Най-възрастните участници са баронът на дървесината и дърводобива Арчи Олдис Емерсън, който навърши 96 години през април, и медиен магнат Доналд Нюхаус, който стана на 96 през август.)

Чен е един от четиримата нови членове със състояние над 10 милиарда долара. Другите трима са Адам Фороги (17,4 милиарда долара), съосновател и CEO на маркетингов софтуер и мобилни игри AppLovin, и Робърт Пендер и Майкъл Сабел (по 12,8 милиарда долара всеки), съоснователи на компанията за износ на втечнен природен газ Venture Global.

Други забележителни новобранци включват Влад Тенев от приложението за търговия с акции Robinhood и Травис Боерсма от Dutch Bros Coffee. Двадесет и двама души, които са отпаднали от предишния Forbes 400 списък, успяха да се върнат тази година, включително Чарлз Ерген от Dish Network и EchoStar, Дейвид Басзуки от гейминг платформата Roblox и известните криптоинвестиращи близнаци Уинкълвос.

С конкуренция по-силна от всякога, 26 души отпаднаха от Forbes 400 тази година, включително съоснователя и бивш CEO на Uber Травис Каланик и милиардера в областта на уелнес продуктите Франк ВандерСлут, чиито богатства са останали стабилни, докато други ги изпревариха. Те се присъединяват към растящия списък на американски милиардери с десетцифрени богатства - но все още твърде бедни, за да влязат в Forbes 400. Рекордните 500 души сега попадат в тази по-малко щастлива група, включително Опра Уинфри (с приблизително 3,1 милиарда долара), Александър Уанг от Scale AI (3,2 милиарда долара) и министъра на търговията на САЩ Хауърд Лутник (3,4 милиарда долара), както и известни знаменитости-милиардери като създателите на South Park Трей Паркър и Мат Стоун (по 1,2 милиарда долара всеки), баскетболната легенда Леброн Джеймс (1,2 милиарда долара) и поп звездата Тейлър Суифт (1,6 милиарда долара).

Най-богатите хора в страната са по-богати от всякога, но даренията им за благотворителност не са нараснали същия темп. Forbes отново изследва цялостните дарения на всеки член на списъка. Общият размер на дарените средства от тези 400 милиардери възлиза на поне 319 милиарда долара за благотворителни цели. Въпреки това три четвърти от тях са дарили по-малко от 5% от богатството си, като 40% са дали под 1%. Само 11 души (2,75% от списъка) са отделили поне 20% от богатството си.