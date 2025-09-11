11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

Д нес в Съединените щати ще се проведат поредица от събития, посветени на 24-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г.
На този ден група атентатори самоубийци превзеха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, отнемайки хиляди човешки животи. Събитията оказаха дълбоко и трайно въздействие върху целия свят, пише ВВС.
Кои сгради бяха атакувани?
Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени почти едновременно от малки групи похитители.
Те превърнаха самолетите в своеобразни управляеми ракети, насочени към символични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.
Два самолета се разбиха в кулите-близнаци на Световния търговски център. Вторият удар последва само 17 минути след първия. Огънят заклещи хората на горните етажи, а гъст дим обгърна града. За по-малко от два часа и двете 110-етажни сгради рухнаха в огромни облаци прах.
Трети самолет удари западното крило на Пентагона – главната щабквартира на американската армия край Вашингтон.
Четвъртият самолет падна в поле в Пенсилвания, след като пътниците оказаха съпротива. Смята се, че крайната цел е била сградата на Капитолия.
Колко души загинаха при атаките от 11 септември?
Общо 2977 души (без 19-те похитители) загубиха живота си, като повечето жертви бяха в Ню Йорк:
- Всички 246 пътници и екипажи на четирите самолета.
- 2606 души в кулите-близнаци – загинали по време на атаките или впоследствие от получените наранявания.
- 125 души в Пентагона.
Най-младата жертва е двегодишната Кристин Лий Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън, и двамата пътници в самолети.
По време на удара в кулите е имало около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души успяват да избягат от етажите над мястото на сблъсъка в Южната кула.
Жертвите са граждани на 77 различни държави. Ню Йорк загуби 441 служители на спешните служби.
Хиляди други пострадаха или по-късно развиха тежки заболявания вследствие на токсичните отломки.
Кои бяха атентаторите от 11 септември?
Атаките бяха планирани от ислямистката екстремистка мрежа "Ал Кайда", базирана в Афганистан и ръководена от Осама бин Ладен. Организацията обвиняваше САЩ и съюзниците им за военни конфликти в мюсюлманския свят.
Смята се, че Халид Шейх Мохамед е мозъкът зад заговора и е набрал пилотите, някои от които са се обучавали в САЩ.
Общо 19 похитители участват в атаките – три екипа по петима и един екип от четирима (в самолета, който се разби в Пенсилвания).
- 15 от тях са саудитци,
- 2 – от Обединените арабски емирства,
- 1 – от Египет,
- 1 – от Ливан.
Как реагираха САЩ?
По-малко от месец след атентатите президентът Джордж Буш-младши започна инвазия в Афганистан, подкрепена от международна коалиция, с цел унищожаване на Ал Кайда и залавяне на Бин Ладен.
През 2011 г. американски специални части убиха Бин Ладен в Пакистан.
Халид Шейх Мохамед беше арестуван още през 2003 г. в Пакистан. "Ал Кайда" съществува и днес, най-силна в Субсахарска Африка, макар да запазва присъствие и в Афганистан.
Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г. след близо две десетилетия военни действия, което събуди опасения за евентуално възраждане на терористичната мрежа.
- Кой е Халид Шейх Мохамед и какво се случи с него?
Роден в Кувейт, той завършва инженерство в САЩ, преди да се включи в бойните действия в Афганистан през 80-те години.
Още преди 11 септември е издирван от ФБР заради участие в други атентати и опити за нападения.
След ареста си прекарва три години в тайни затвори на ЦРУ, където е подложен на тежки методи на разпит. По-късно е преместен в базата Гуантанамо в Куба, където се намира и днес.
Военният съд в базата повече от десетилетие обсъжда възможността за процес, но практиките, приложени при задържането му, поставят под съмнение доказателствата срещу него.
В началото на 2025 г. се очакваше той и още двама обвиняеми да се признаят за виновни, за да избегнат смъртно наказание и да получат доживотен затвор. Ден преди изслушването обаче федерален апелативен съд блокира споразумението, което през юли бе окончателно отменено.
Какво следва оттук нататък по случая – остава неясно.
- Какво е наследството от 11 септември?
Атаките доведоха до драстично затягане на мерките за сигурност по летищата и в самолетите по целия свят. В САЩ беше създадена Администрацията за транспортна сигурност (TSA).
Почистването на т.нар. Ground Zero – мястото на рухналите кули – отне повече от осем месеца.
Днес там се издигат мемориал и музей, както и нови сгради. Централният елемент е Световният търговски център „Едно“, известен още като Кулата на свободата – висока 541 м, по-висока от оригиналната Северна кула (417 м).
Реконструкцията на Пентагона приключи за по-малко от година, като служителите се завърнаха на работа още през август 2002 г.