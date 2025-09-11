11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Д нес в Съединените щати ще се проведат поредица от събития, посветени на 24-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г.

На този ден група атентатори самоубийци превзеха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, отнемайки хиляди човешки животи. Събитията оказаха дълбоко и трайно въздействие върху целия свят, пише ВВС.

9/11: What happened and how many people died in September 11 attacks? https://t.co/1p0srwD0Ge — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2025

Кои сгради бяха атакувани?

Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени почти едновременно от малки групи похитители.

Те превърнаха самолетите в своеобразни управляеми ракети, насочени към символични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.

Два самолета се разбиха в кулите-близнаци на Световния търговски център. Вторият удар последва само 17 минути след първия. Огънят заклещи хората на горните етажи, а гъст дим обгърна града. За по-малко от два часа и двете 110-етажни сгради рухнаха в огромни облаци прах.

Трети самолет удари западното крило на Пентагона – главната щабквартира на американската армия край Вашингтон.

Четвъртият самолет падна в поле в Пенсилвания, след като пътниците оказаха съпротива. Смята се, че крайната цел е била сградата на Капитолия.

The 24th anniversary of the 9/11 attacks is just a week away. Learn more on how to commemorate on your own: https://t.co/eg9z4ZQvX8 #NeverForget911 pic.twitter.com/Knd7W7OHkS — 9/11 Memorial & Museum (@Sept11Memorial) September 4, 2025

Колко души загинаха при атаките от 11 септември?

Общо 2977 души (без 19-те похитители) загубиха живота си, като повечето жертви бяха в Ню Йорк:

Всички 246 пътници и екипажи на четирите самолета.

2606 души в кулите-близнаци – загинали по време на атаките или впоследствие от получените наранявания.

125 души в Пентагона.

Най-младата жертва е двегодишната Кристин Лий Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън, и двамата пътници в самолети.

По време на удара в кулите е имало около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души успяват да избягат от етажите над мястото на сблъсъка в Южната кула.

Жертвите са граждани на 77 различни държави. Ню Йорк загуби 441 служители на спешните служби.

Хиляди други пострадаха или по-късно развиха тежки заболявания вследствие на токсичните отломки.

Източник: Getty Images

Кои бяха атентаторите от 11 септември?

Атаките бяха планирани от ислямистката екстремистка мрежа "Ал Кайда", базирана в Афганистан и ръководена от Осама бин Ладен. Организацията обвиняваше САЩ и съюзниците им за военни конфликти в мюсюлманския свят.

Смята се, че Халид Шейх Мохамед е мозъкът зад заговора и е набрал пилотите, някои от които са се обучавали в САЩ.

Общо 19 похитители участват в атаките – три екипа по петима и един екип от четирима (в самолета, който се разби в Пенсилвания).

15 от тях са саудитци,

2 – от Обединените арабски емирства,

1 – от Египет,

1 – от Ливан.

Източник: БГНЕС

Как реагираха САЩ?

По-малко от месец след атентатите президентът Джордж Буш-младши започна инвазия в Афганистан, подкрепена от международна коалиция, с цел унищожаване на Ал Кайда и залавяне на Бин Ладен.

През 2011 г. американски специални части убиха Бин Ладен в Пакистан.

Халид Шейх Мохамед беше арестуван още през 2003 г. в Пакистан. "Ал Кайда" съществува и днес, най-силна в Субсахарска Африка, макар да запазва присъствие и в Афганистан.

Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г. след близо две десетилетия военни действия, което събуди опасения за евентуално възраждане на терористичната мрежа.

Кой е Халид Шейх Мохамед и какво се случи с него?

Embed from Getty Images

Роден в Кувейт, той завършва инженерство в САЩ, преди да се включи в бойните действия в Афганистан през 80-те години.

Още преди 11 септември е издирван от ФБР заради участие в други атентати и опити за нападения.

След ареста си прекарва три години в тайни затвори на ЦРУ, където е подложен на тежки методи на разпит. По-късно е преместен в базата Гуантанамо в Куба, където се намира и днес.

Военният съд в базата повече от десетилетие обсъжда възможността за процес, но практиките, приложени при задържането му, поставят под съмнение доказателствата срещу него.

В началото на 2025 г. се очакваше той и още двама обвиняеми да се признаят за виновни, за да избегнат смъртно наказание и да получат доживотен затвор. Ден преди изслушването обаче федерален апелативен съд блокира споразумението, което през юли бе окончателно отменено.

Какво следва оттук нататък по случая – остава неясно.

Какво е наследството от 11 септември?

Атаките доведоха до драстично затягане на мерките за сигурност по летищата и в самолетите по целия свят. В САЩ беше създадена Администрацията за транспортна сигурност (TSA).

Почистването на т.нар. Ground Zero – мястото на рухналите кули – отне повече от осем месеца.

Източник: БГНЕС

Днес там се издигат мемориал и музей, както и нови сгради. Централният елемент е Световният търговски център „Едно“, известен още като Кулата на свободата – висока 541 м, по-висока от оригиналната Северна кула (417 м).

Реконструкцията на Пентагона приключи за по-малко от година, като служителите се завърнаха на работа още през август 2002 г.