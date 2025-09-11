Премиерът на Катар: Бенямин Нетаняху уби всяка надежда за израелските заложници

В ексклузивно интервю за CNN в сряда премиерът на Катар разкритикува израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки опита за убийство на лидерите на Хамас в Доха от страна на Израел „варварски“, съобщава Си Ен Ен (CNN).

„Мислехме си, че си имаме работа с цивилизовани хора“, каза катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани пред Беки Андерсън от CNN. „Така се отнасяме и с другите. А действията, които (Нетаняху) предприе – не мога да ги опиша, но са варварски“.

Ал Тани добави, че смята, че ударът на Израел срещу Доха във вторник е „убил всяка надежда“ за заложниците, останали в Газа. „Срещнах се с едно от семействата на заложниците сутринта на нападението“, каза Ал Тани. „Те разчитат на това посредничество (за примирие), нямат друга надежда за това. Мисля, че

това, което Нетаняху направи просто уби всяка надежда за тези заложници“,

сподели още той.

„Атаката в Доха беше нищо друго освен „държавен терор“, каза Ал Тани. Премиерът използва същия термин във вторник, когато се качи на подиума на пресконференция и разкритикува действията на Израел. По време на тази пресконференция Ал Тани беше видимо ядосан. Той изрази същото възмущение и в сряда, около тридесет и шест часа след удара.

„Нямам думи, за да изразя колко сме разгневени от подобно действие. ... Това е държавен терор. Предадени сме“, каза Ал Тани пред CNN.

„Няма официална информация“ за преговарящия на Хамас след удара

Ал Тани, забележително, не разкри съдбата на главния преговарящ на Хамас Халил Ал-Хая след атаката на Израел, насочена срещу ръководството на групировката в Доха във вторник. На въпрос от CNN за местонахождението на главния преговарящ, Ал-Тани каза, че „досега... няма официална информация“.

Първоначално Хамас заяви, че петима от членовете му са били убити при удара, но сред тях не са хора от преговарящата делегация.

Ал Тани каза, че 22-годишен катарски служител по сигурността е бил убит при нападението. „Опитваме се да установим дали има друг изчезнал. Има катарци, които са в много опасна ситуация“, добави той.

Премиерът на Катар каза, че не може да предвиди какъв би бил отговорът на Хамас на последните принципи на САЩ за прекратяване на огъня, ако Израел не беше ударил Доха, но каза, че вярва, че Израел и Хамас „ще изчерпят шансовете си“ да осигурят прекратяване на огъня.

Катар „преоценява“ посредничеството си

Малко след удара Ал Тани каза пред репортери, че Катар няма да спре усилията си за посредничество. Премиерът обаче заяви в сряда, че Нетаняху е „подкопал всеки шанс за стабилност, всеки шанс за мир“, като е насочил атаките си към ръководството на Хамас в катарската столица.

„Преосмислям, дори за целия процес през последните няколко седмици, че Нетаняху просто ни губи времето“, каза Ал-Тани. „Той не говореше сериозно за нищо“, добави той, отхвърляйки скорошните разговори като „безсмислени“.

Ал Тани добави, че катарците „преосмислят всичко“ около участието си във всякакви бъдещи преговори за прекратяване на огъня и добави, че водят „много подробен разговор“ с правителството на Съединените щати за това как да продължат.

Катар, който е домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток, е основен американски съюзник.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил информиран за удара само малко преди да започне – и не от самия Израел, а от председателя на Обединения щаб генерал Дан Кейн,

според американски служител. Тръмп незабавно е казал на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф да информира Катар, според друг американски служител. Уиткоф има дългогодишни отношения с катарците.

Въпреки че Тръмп не осъди нападението, във вторник неговият говорител заяви, че президентът е обезпокоен. Ал Тани каза пред CNN в сряда, че САЩ са изразявали подкрепата си за Катар „многократно“. „Следя разговорите с всички американски служители, за да видя какви действия могат да бъдат предприети в момента“, добави министър-председателят.

Този уикенд САЩ предложиха нова рамка за прекратяване на огъня.

Тръмп заяви, че Израел се е съгласил с условията ѝ и че е „време Хамас също да ги приеме“. Премиерът на Катар е оказал натиск върху Хамас да „отговори положително“ на това предложение на среща в Доха, според служител, запознат с дискусията. След това Хамас е трябвало да отговори на предложението във вторник вечерта, каза дипломат, запознат с разговорите, пред CNN, преди удара на Израел срещу Доха.