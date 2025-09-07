Свят

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Четирима души загинаха днес, а сгради бяха подпалени в правителствен комплекс, в който се намира кабинетът на министрите на Украйна

7 септември 2025, 23:14
У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че разчита на силна реакция от страна на САЩ срещу последната масирана руска атака срещу Украйна, която е най-голямата досега.

Четирима души загинаха днес, а сгради бяха подпалени в правителствен комплекс, в който се намира кабинетът на министрите на Украйна. Официални лица определиха това като най-голямата въздушна атака досега в конфликта, който продължава три години и половина, предаде АФП.

„Важно е да има широка реакция от партньорите на днешната атака“, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

„Разчитаме на силна реакция от Америка. Това е необходимо“, добави той.

