Чаят на надеждата: Помириха ли се крал Чарлз III и синът му принц Хари

П етдесет и четири минути – и една чаша чай. Недостатъчни, за да заличат почти шест години болка, да не говорим за десетки хиляди думи жлъч. Но, според запознати, това е била първата предпазлива стъпка по пътя към помирение – поне между баща и син.

Снощната среща между крал Чарлз и принц Хари беше първата им от 19 месеца насам и продължи почти два пъти по-дълго от предишната,

съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Мнозина несъмнено ще се запитат защо 76-годишният монарх изобщо е приел да се срещне с отчуждения си син, с когото не е говорил от месеци, имайки предвид истински непростимите неща, които Хари е казал и написал както за него, така и за останалата част от кралското семейство.

Някои дори стигат дотам да твърдят, че никога няма да простят на Хари за поведението му, особено спрямо покойната кралица в залеза на живота ѝ. Но кралят е християнин по сърце и въпреки че остава предпазлив, принцът е негов син, негова плът и кръв.

Предстои дълъг път, без съмнение, но засега каналите за комуникация са, макар и плахо, отворени.

Негово Величество първи пристига в Кларънс Хаус в Лондон в 16:00 ч., след като е летял от Балморал с военен самолет до RAF Нортхолт. Той не е прекъснал престоя си в Шотландия, за да се срещне със сина си, както се твърдеше. Всъщност кралят е трябвало да се върне в столицата за редица аудиенции, съчетани с лечението на рак, заради което монархът редовно пътува до Лондон през летния си отдих.

Малко след пристигането си, в 16:15 ч., той връчва ордена MBE на Манфред Голдбърг – активист за съхранение на паметта за Холокоста. Известно е, че кралят е държал да направи това лично, тъй като двамата са изградили връзка на топлина и уважение след участието на Голдбърг в проекта на краля за оцелели от Холокоста.

#PrinceHarry arrives at Clarence House to meet with his father!! Harry is such a good man🥹🥹🥹 pic.twitter.com/MtgIkAh7mT — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 10, 2025

Принц Хари пристига в 17:20 ч., придружаван от двама американски бодигардове и с напрегнато изражение, докато автомобилът му преминава през портите на резиденцията, която някога наричаше свой дом.

По-късно Бъкингамският дворец потвърди, че Негово Величество е имал „частен чай в Кларънс Хаус с херцога на Съсекс“.

Изрично се уточнява, че няма да има каквито и да било допълнителни коментари относно срещата или обсъдените теми. Малко след това говорител на Хари потвърди срещата с идентично изявление. Принцът е видян да напуска резиденцията в 18:14 ч., също толкова сдържан. Смята се, че срещата е била уредена в последния момент.

По-рано през деня беше обявено, че Хари ще присъства на прием за организацията си Игри „Invictus“ в 18:00 ч. Организаторите впоследствие изместват началото на 18:45 ч., което подсказва, че в графика му е бил добавен 45-минутен прозорец за среща с краля.

И по време на участие в Центъра за изследвания на взривни травми в Импириъл Колидж, на няколко километра от Кларънс Хаус, малко преди 15:00 ч. иначе отпуснатият Хари излиза набързо и притеснено от сградата, казвайки на един от чакащите: „Трябва да вървя, закъснявам ужасно“.

Според „Дейли Мейл“ кралят ще се върне в Балморал днес, преди да замине отново за Лондон в началото на следващата седмица за погребението на херцогинята на Кент и за държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Заради особено тежкия трафик в Лондон вследствие на стачките в метрото – и поради факта, че вече няма полицейски ескорт със сирени – принц Хари не пристига на приема си до 19:24 ч. На въпрос за състоянието на краля по време на приема, Хари отговаря: „Да, той е страхотно, благодаря“.

През февруари миналата година недоверието беше толкова голямо, че Бъкингамският дворец не се реши дори да съобщи на принца новината, че баща му е диагностициран с рак, преди тя да бъде официално обявена публично.

Хари настоя веднага – въпреки нежеланието на краля – да хване трансатлантически полет за Лондон. Изтощеният Чарлз, който е трябвало да отиде в Сандрингам, за да се възстановява след диагнозата и първоначалното лечение, неохотно се съгласява да го види, докато хеликоптерът му вече чака за излитане. Срещата тогава трае малко повече от половин час.

Без съмнение, според хора от кралските среди, Чарлз е дълбоко наранен от поведението на по-малкия си син през последните години: бурното напускане на кралския живот, многобройните откровени документални филми и интервюта – да не говорим за мемоарите му „Spare“ – всички те насочени срещу семейството му с безпрецедентна и понякога необяснима жестокост.

Кралят е бил и предпазлив да говори с Хари дори от дистанция заради навика му да споделя интимни, лични разговори. Ситуацията е усложнена и от съдебните дела, които петият в наследствената линия водеше срещу британското правителство относно отнемането на полицейската охрана, финансирана от данъкоплатците.

След като окончателно загуби делото през април тази година, Хари отново нападна системата, обвинявайки в „заговор на естаблишмънта“ и заявявайки – с право в случая – че това е една от причините баща му вече да не говори с него. Сега, след като делото е приключило и Хари най-сетне призна поражение, почвата за разговор е по-благоприятна. Фактът, че той летя до Обединеното кралство тази седмица за четиридневни официални прояви, естествено създаде възможност за среща с баща му, ако кралят успееше да отдели време.

Ситуацията с брат му, принц Уилям, е разбираемо далеч по-сложна.

Именно той понесе голяма част от жлъчта на Хари, особено в „Spare“. Двамата не са говорили от няколко години и изглежда няма знак за подобно разведряване. Вчера бъдещият крал беше на ангажимент в Кардиф, където отбеляза Световния ден за превенция на самоубийствата и посети нов център за психично здраве на стадион „Принсипалити“.

Междувременно кралските наблюдатели със сигурност ще следят дали Хари ще запази мълчание и ще се въздържи да обсъжда публично срещата си с краля.