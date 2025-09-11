Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училищата и детските градини

О чаква се до петък (12 септември) да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития вчера първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен.

Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.

Това е първият готов сондаж и се работи по още два, заяви пред БНТ новият областен управител на Плевен Марин Мачев.

Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далече от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер.

Осигурена е вода за училища и детски градини, и се очаква новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата. Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби на вода и каква от лошата инфраструктура.

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви инж. Марин Мачев, областен управител на Плевен.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.