Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

"Необходими са ни още пет подписа", посочи лидерът на "Възраждане"

11 септември 2025, 09:57
Източник: БТА

Д нес ще отправим официално писмо към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), с което ще искаме да ни дадат необходимите ни пет подписа, за да внесем нашия вот на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

ГЕРБ обеща стабилност, опозицията – битка до край

Той припомни, че вотът на "Възраждане" беше подготвен през юли и допълни, че има положени 43 подписа и са им необходими още пет, за да го внесат. Костадинов отбеляза, че очакват отговор днес до края на деня дали ще получат необходимите подписи. В замяна на техните подписи ние ще подкрепим всеки един техен вот на недоверие, заяви той. Според Костадинов проблемът с безводието ще продължава да бъде актуален.

С напрежение стартира новият политически сезон: "Възраждане" напуснаха пленарната зала

На въпрос дали от "Възраждане" ще влязат в пленарната зала или ще продължават да бойкотират, Костадинов отговори: "Ние сме там, където ни е мястото". Ние ще присъстваме, когато има вот на недоверие, за да го подкрепим, или когато има внесена наша точка, добави лидерът на "Възраждане".

Попитан каква е неговата оценка за свалените руски дронове, навлезли на полска територия, Костадинов каза, че обстановката категорично се напряга. Според него не може да се говори за руски дронове, защото те имат ограничен обсег.

Източник: Йоана Христова, БТА    
костадинов възраждане вот на недоверие правителство
