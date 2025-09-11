Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

Д нес ще отправим официално писмо към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), с което ще искаме да ни дадат необходимите ни пет подписа, за да внесем нашия вот на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той припомни, че вотът на "Възраждане" беше подготвен през юли и допълни, че има положени 43 подписа и са им необходими още пет, за да го внесат. Костадинов отбеляза, че очакват отговор днес до края на деня дали ще получат необходимите подписи. В замяна на техните подписи ние ще подкрепим всеки един техен вот на недоверие, заяви той. Според Костадинов проблемът с безводието ще продължава да бъде актуален.

На въпрос дали от "Възраждане" ще влязат в пленарната зала или ще продължават да бойкотират, Костадинов отговори: "Ние сме там, където ни е мястото". Ние ще присъстваме, когато има вот на недоверие, за да го подкрепим, или когато има внесена наша точка, добави лидерът на "Възраждане".

Попитан каква е неговата оценка за свалените руски дронове, навлезли на полска територия, Костадинов каза, че обстановката категорично се напряга. Според него не може да се говори за руски дронове, защото те имат ограничен обсег.