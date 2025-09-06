Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз.

Решението на съда подлежи на обжалване.

Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл, информира NOVA. Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.

Защитата настояваше за домашен арест. Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че

"всичко беше непремислено".

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.