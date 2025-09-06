България

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода

6 септември 2025, 14:48
Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно
Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?
Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи

Президентът: Преди 140 години жителите на Чирпан се наредиха сред достойните българи
Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост
Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров

Това са задържаните за побоя над ст. комисар Кожухаров
Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа
Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина
Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Софийският градски съд постанови задържане под стража“ за мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз.

Решението на съда подлежи на обжалване.

Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл, информира NOVA. Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив. 

Защитата настояваше за домашен арест. Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че

"всичко беше непремислено".

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. Михай Еминеску“ и ул. Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

Източник: БТА/Десислава Пеева    
дерайлирал трамвай обвиняем задържане под стража съд
Последвайте ни

По темата

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за дерайлиралия трамвай в София

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Отмъщението на стилиста: Най-големите кралски модни гафове

Отмъщението на стилиста: Най-големите кралски модни гафове

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 1 час

Човекът е ударил главата си

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 1 час

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с контрапредложение: Владимир Путин може да дойде в Киев

Свят Преди 2 часа

В момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва, казва външният министър на Украйна

<p>И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе</p>

И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

България Преди 3 часа

Прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени

<p>От неделя: Нови правила за движение по пътищата</p>

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

България Преди 3 часа

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

<p>Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението</p>

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

България Преди 4 часа

По първоначални данни има пострадали

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп заяви, че САЩ не говори за смяна на режима във Венецуела

<p>Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден</p>

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

България Преди 5 часа

Огънят продължава да превзема нови територии

Владимир Путин

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Свят Преди 6 часа

Въпреки това, руският президент заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“

<p>Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението</p>

Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

България Преди 6 часа

Поздравленията на хората с власт в България по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Протестът в Нови Сад

Сълзотворен газ и шокови гранати срещу протестиращи: Поредна нощ на насилие в Сърбия

Свят Преди 7 часа

„Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!“, каза Вучич по повод присъствието на евродепутати на протеста в Нови Сад

Доналд Тръмп с указа, който превръща Министерство на отбраната в Министерство на войната

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Свят Преди 7 часа

„Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем днес“, каза американският лидер пред репортери в Овалния кабинет

<p>6 септември: Търновската конституция е възстановена</p>

6 септември: Търновската конституция е възстановена

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Отделени земи, едно сърце &ndash; подвигът на Съединението</p>

Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Любопитно Преди 8 часа

Денят, в който почитаме подвигът на смелите и силата на народа

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Технологии Преди 8 часа

За да извлечем максимума от тях, трябва да споделяме много лична информация

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Свят Преди 15 часа

Убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

5 гениални, но ужасни мъже, които съсипаха съпругите си

Edna.bg

12 лесни начина да прогоните негативната енергия от дома си

Edna.bg

За половинката на Белингам лятото няма край

Gong.bg

Близо 50 000 подкрепят Грузия срещу България

Gong.bg

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София

Nova.bg

Съдът определя мерките на обвинените за побоя на шефа на полицията в Русе

Nova.bg