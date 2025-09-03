България

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба

3 септември 2025, 11:49
И ма лице, привлечено в качеството на обвиняем за повреда на жп състав, предназначен за масов превоз.

Деянието е извършено в изпитателен срок, осъждан е за кражба.

Младият мъж е задържан за до 72 часа, ще бъде поискан постоянен арест. От 5 до 15 години е предвиденото наказание при доказване на вината.

Били са две лица, едното е привело в движение на трамвая през страничния прозорец, това е доказано чрез записи на видеокамери, предстои извършване на експертизи. Това съобщи заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов на брифинг във връзка с инцидента с излязъл от релсите трамвай на столичния градски транспорт във вторник. При удара бяха нанесени множество щети - на подлез и на няколко автомобила.

По думите на прокурора ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба, предаде NOVA.

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че в много кратки срокове е установено, че ватманът е спрял да спре да купи ободрителна напитка, като обезопасил трамвая - затваря вратата за вход на пътници. "Две лица са опитали да се качат в мотрисата и след като не успели, през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка", обясни Николов.

Според председателя на Транспортната комисия в СОС Иван Таков на камерите се вижда външна намеса, а нейният извършител е задържан. От "Столичен електротранспорт" ще наложат дисциплинарно наказание на ватмана, който е слязъл между спирките на трамвая, за да си купи кафе, като макар да е заключил машината, я е оставил без надзор и с отворен прозорец, през който външни лица са имали достъп до ръчната спирачка.

По-рано от "Столичен електротранспорт" излязоха и с официално становище по случая. 

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Публикуваме пълната позиция на дружеството:

„На 02.09.2025 г., в района на Румънското посолство възникна безпрецедентен инцидент с две трамвайни мотриси от тип Т6А5. По благоприятно стечение на обстоятелствата, няма пострадали пътници или граждани.

Бихме искали да Ви информираме, че незабавно след подадения сигнал изпратихме екипи на дружеството за оглед и обезопасяване на района.

Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:

- Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;

- Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.

На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.

Предприехме следните действия:

  1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.
  2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка от работа до приключване на вътрешната проверка.
  3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.
  4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.“

Източник: NOVA    
Трамваен инцидент София Външна намеса Ватман Разследване Обвиняем Повреда на жп състав Столичен електротранспорт Наказание Задържане
Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

