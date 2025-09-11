Любопитно

11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 септември 2025, 07:55
11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп
Диамантът Хоуп   
Източник: iStock/GettyImages

Диамантът, познат днес като диамант Хоуп, започва своята история като необработен камък с тегло около 112 и 3/16 от карата, открит вероятно в мината Коллур край Голконда (Южна Индия). През 1666 г. френският търговец Жан-Батист Таверние го купува и описва като „красива виолетка“. През 1668 г. той го продава заедно с други диаманти на крал Луи XIV, а през 1673 г. камъкът е прецизиран от придворния бижутер до около 67 карата и става известен като „Френското синьо“ (French Blue) – част от кралските скъпоценности на френския монарх.

Кражба през Френската революция

На 11 септември 1792 г., в разгара на революцията, коронните бижута са ограбени от хазната в Париж, и „Френското синьо“ изчезва. По-късно камъкът се появява отново и с ново име – диамантът Хоуп. След това диамантът става част от колекцията на лондонския банкер Хенри Филип Хоуп, от чийто род идва и съвременната му именна форма – Хоуп. Пренася се през различни притежатели в Европа и вероятно достига до английския крал Джордж IV.

През 1911 г. Пиер Картие продава диаманта на американската бизнес наследница и светска дама Евалин Уолш Маклийн. Той явно използва слуховете за „проклятието“ като маркетинг инструмент, за да увеличи стойността и мистиката около камъка. Оттогава съдбата на Маклийн е белязана от трагедии: смърт на сина ѝ във автомобилна катастрофа, развратен брак, дъщеря, починала от свръхдоза, финансов разор и смърт на Евалин от пневмония – всичко това задълбочава легендата за „проклятието“.

Други хора свързани със слуховете за проклятие:

  • Лорд Франсис Хоуп, който наследява камъка, изпада в банкрут и се развежда. Съпругата му умира в бедност.
  • Животът на други предполагаеми притежатели като Саймън Франкел (финансови затруднения), Жак Коло (жестока лудост и самоубийство), султан Абдул Хамид II (падане от власт), е също свързан с проклятието – въпреки че много от тези истории са недоказани и има основания да се смята, че са създадени или преувеличени с рекламна цел.

В музея – без проклятие

През 1949 г. диамантът е закупен от бижутера Харви Уинстън, а през 1958 г. той го дарява на Смитсъновия институт в САЩ, където пристига по пощата – добре застрахован, но обикновено опакован в кафява кутия.

Оттогава камъкът се превръща в сърцето на Националната колекция скъпоценни камъни – с постоянна изложба във Вашингтон, привличащ милиони посетители. Кураторите казват, че оттогава „проклятието“ сякаш е изчезнало и музеят се радва на само добри резултати от притежанието на диаманта.

Защо камъкът се смята за „прокълнат“?

Боровата примес в структурата на диаманта придава характерния му дълбок син цвят (Type IIb), а под ултравиолетова светлина той свети червено – ефект, който усилва мистиката около камъка.

Много истории за проклятия са вероятно маркетинг, създадени от Pierre Cartier и други, за да се засили интересът и стойността му.

  • Атентатите в САЩ през 2001 г.

На 11 септември 2001 г. Съединените щати стават сцена на най-тежките терористични нападения в своята история. Четири пътнически самолета, отвлечени от 19 членове на групировката „Ал Кайда“, се превръщат в оръжия срещу ключови символи на американската икономическа и военна мощ.

Два от самолетите – полети на „American Airlines“ и „United Airlines“ – се врязват в Кулите-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, предизвиквайки пожар, а по-късно и пълното срутване на двете сгради. Трети самолет удря сградата на Пентагона в Арлингтън, Вирджиния – централата на Министерството на отбраната на САЩ. Четвъртият самолет, „United Airlines“ полет 93, не достига целта си благодарение на съпротивата на пътниците; той се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания.

Атентатите вземат близо 3000 жертви и раняват хиляди други.

Сред загиналите има служители в офисите на Световния търговски център, пожарникари, полицаи и спасители, които се втурват да помагат на хората, както и пътници от всички отвлечени самолети. Хиляди семейства губят свои близки, а милиони хора по света гледат събитията на живо и споделят шока и ужаса. Оцелели свидетелстват за хаоса, дима и отчаяните опити на хората да избягат от сградите, докато други остават белязани за цял живот – физически и психически.

Събитието предизвиква не само национален траур, но и глобално съчувствие. В следващите дни Ню Йорк се превръща в град на мълчание, събирайки цветя, снимки и послания в памет на загиналите. САЩ обявяват „Война срещу терора“, която води до военни операции в Афганистан и по-късно в Ирак.

В Ню Йорк на мястото на рухналите кули днес се издига Мемориалът и музеят на 11 септември, където имената на всички жертви са увековечени, за да напомнят за трагедията, за героизма на спасителите и за силата на човешката памет.

Още събития на 11 септември:

  • 1973 г. – Извършен е военен преврат в Чили от генерал Аугусто Пиночет, който демонстративно сваля демократично избрания президент Салвадор Алиенде. Пиночет запазва властта си 17 години.
  • 2003 г. – Шведската външна министърка Ана Линд умира, след като е нападната с нож и смъртоносно ранена от неизвестен мъж на 10 септември.
  • 2008 г. – В тунела под Ламанша, свързващ Англия и Франция, избухва голям пожар, който спира нормалната му работа до началото на следващата година.

Родени:

  • 1816 г. – роден е германският оптик Карл Цайс
  • 1833 г. – роден е френският дипломат Леандър Леге
  • 1940 г. – роден е американският режисьор Брайън Де Палма („Белязаният“, „Недосегаемите“, „Мисията невъзможна“, „Мисия до Марс“, „Черната далия“)
  • 1965 г. – роден е бившият сирийски лидер Башар Асад

Починали:

  • 1971 г. – умира съветският политик Никита Хрушчов
  • 1978 г. – умира българският писател и дисидент Георги Марков

По темата

Редактор: Надежда Неменски
11 септември диамант Хоуп проклятие атентати САЩ
Последвайте ни
Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Символ на търпение и чистота - честваме света Теодора Александрийска</p>

Символ на търпение и чистота - честваме света Теодора Александрийска

Любопитно Преди 16 минути

Тя е една от раннохристиянските светици, чиито живот и подвиг са пример за дълбока вяра, смирение и духовна сила

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

Свят Преди 47 минути

Ранени са и трима служители на детската градина

Нафплио - най-романтичният крайбрежен град в Гърция

Нафплио - най-романтичният крайбрежен град в Гърция

Любопитно Преди 2 часа

Тук можете да откриете исторически лозя, да се разходите по живописни алеи и да се полюбувате на Егейско море, което сияе в злато при залез

"Неапол е мъртъв": Как свръхтуризмът влияе на местните

"Неапол е мъртъв": Как свръхтуризмът влияе на местните

Любопитно Преди 2 часа

„Неапол се използва като пощенска картичка за Италия, докато печалбите текат на север или в чужбина“

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Свят Преди 2 часа

Събитията от този ден оставиха дълбоки последици по целия свят

<p>Промяна във времето &ndash; дъжд и градушки в четвъртък</p>

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Технологии Преди 2 часа

Колите предлагат огромен технологичен пазар, който все още не е развит

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Завоевателите ще определят първите номинирани този сезон

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Лора сама взе решение да напусне любовното риалити

<p>Убиха Чарли Кърк,&nbsp;известен поддръжник на Тръмп в САЩ</p>

Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

Свят Преди 10 часа

Има заподозряно лице, но то не е задържано все още

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Свят Преди 10 часа

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Свят Преди 11 часа

Тръмп попита: Какво става с това нарушаване от Русия на въздушното пространство на Полша с дронове?

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

България Преди 12 часа

Гроздан Караджов определи поведението на авиокомпанията като „арогантно“

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 12 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Свят Преди 14 часа

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Свят Преди 14 часа

Kaц: Дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Как да отслабнем по естествен начин: Тайната е в червата

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Кеворк Кеворкян?

Edna.bg

Неочакван обрат! Супермодел вдъхновява отблизо Карлос Алкарас

Gong.bg

ЦСКА тайно назначи Пламен Гетов

Gong.bg

Член на СФСМВР: Случаят в Русе се употребява политически

Nova.bg

Плюене, бой и унижение: Малолетни в Ботевград нападнаха връсници в градския парк

Nova.bg