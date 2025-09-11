11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

Диамантът, познат днес като диамант Хоуп, започва своята история като необработен камък с тегло около 112 и 3/16 от карата, открит вероятно в мината Коллур край Голконда (Южна Индия). През 1666 г. френският търговец Жан-Батист Таверние го купува и описва като „красива виолетка“. През 1668 г. той го продава заедно с други диаманти на крал Луи XIV, а през 1673 г. камъкът е прецизиран от придворния бижутер до около 67 карата и става известен като „Френското синьо“ (French Blue) – част от кралските скъпоценности на френския монарх.

Кражба през Френската революция

На 11 септември 1792 г., в разгара на революцията, коронните бижута са ограбени от хазната в Париж, и „Френското синьо“ изчезва. По-късно камъкът се появява отново и с ново име – диамантът Хоуп. След това диамантът става част от колекцията на лондонския банкер Хенри Филип Хоуп, от чийто род идва и съвременната му именна форма – Хоуп. Пренася се през различни притежатели в Европа и вероятно достига до английския крал Джордж IV.

През 1911 г. Пиер Картие продава диаманта на американската бизнес наследница и светска дама Евалин Уолш Маклийн. Той явно използва слуховете за „проклятието“ като маркетинг инструмент, за да увеличи стойността и мистиката около камъка. Оттогава съдбата на Маклийн е белязана от трагедии: смърт на сина ѝ във автомобилна катастрофа, развратен брак, дъщеря, починала от свръхдоза, финансов разор и смърт на Евалин от пневмония – всичко това задълбочава легендата за „проклятието“.

Други хора свързани със слуховете за проклятие:

Лорд Франсис Хоуп, който наследява камъка, изпада в банкрут и се развежда. Съпругата му умира в бедност.

Животът на други предполагаеми притежатели като Саймън Франкел (финансови затруднения), Жак Коло (жестока лудост и самоубийство), султан Абдул Хамид II (падане от власт), е също свързан с проклятието – въпреки че много от тези истории са недоказани и има основания да се смята, че са създадени или преувеличени с рекламна цел.

In 1958, #HarryWinston donated the Hope Diamond, to the Smithsonian. Ins Inspired by the extraordinary 45.52 carat stone, the House has created a series of one-of-a-kind pieces that celebrate this legendary gem. pic.twitter.com/l9vR2XNLJm — harrywinston (@HarryWinston) April 21, 2023

В музея – без проклятие

През 1949 г. диамантът е закупен от бижутера Харви Уинстън, а през 1958 г. той го дарява на Смитсъновия институт в САЩ, където пристига по пощата – добре застрахован, но обикновено опакован в кафява кутия.

Оттогава камъкът се превръща в сърцето на Националната колекция скъпоценни камъни – с постоянна изложба във Вашингтон, привличащ милиони посетители. Кураторите казват, че оттогава „проклятието“ сякаш е изчезнало и музеят се радва на само добри резултати от притежанието на диаманта.

Защо камъкът се смята за „прокълнат“?

Боровата примес в структурата на диаманта придава характерния му дълбок син цвят (Type IIb), а под ултравиолетова светлина той свети червено – ефект, който усилва мистиката около камъка.

Много истории за проклятия са вероятно маркетинг, създадени от Pierre Cartier и други, за да се засили интересът и стойността му.

Атентатите в САЩ през 2001 г.

На 11 септември 2001 г. Съединените щати стават сцена на най-тежките терористични нападения в своята история. Четири пътнически самолета, отвлечени от 19 членове на групировката „Ал Кайда“, се превръщат в оръжия срещу ключови символи на американската икономическа и военна мощ.

Два от самолетите – полети на „American Airlines“ и „United Airlines“ – се врязват в Кулите-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, предизвиквайки пожар, а по-късно и пълното срутване на двете сгради. Трети самолет удря сградата на Пентагона в Арлингтън, Вирджиния – централата на Министерството на отбраната на САЩ. Четвъртият самолет, „United Airlines“ полет 93, не достига целта си благодарение на съпротивата на пътниците; той се разбива в поле край Шанксвил, Пенсилвания.

Атентатите вземат близо 3000 жертви и раняват хиляди други.

Сред загиналите има служители в офисите на Световния търговски център, пожарникари, полицаи и спасители, които се втурват да помагат на хората, както и пътници от всички отвлечени самолети. Хиляди семейства губят свои близки, а милиони хора по света гледат събитията на живо и споделят шока и ужаса. Оцелели свидетелстват за хаоса, дима и отчаяните опити на хората да избягат от сградите, докато други остават белязани за цял живот – физически и психически.

Събитието предизвиква не само национален траур, но и глобално съчувствие. В следващите дни Ню Йорк се превръща в град на мълчание, събирайки цветя, снимки и послания в памет на загиналите. САЩ обявяват „Война срещу терора“, която води до военни операции в Афганистан и по-късно в Ирак.

The Tribute in Light is illuminated above lower Manhattan ahead of the 24th anniversary of the 9/11 attacks. https://t.co/VtXvXA5BwE pic.twitter.com/QKcgq9wvhX — ABC News (@ABC) September 10, 2025

В Ню Йорк на мястото на рухналите кули днес се издига Мемориалът и музеят на 11 септември, където имената на всички жертви са увековечени, за да напомнят за трагедията, за героизма на спасителите и за силата на човешката памет.

Още събития на 11 септември:

1973 г. – Извършен е военен преврат в Чили от генерал Аугусто Пиночет, който демонстративно сваля демократично избрания президент Салвадор Алиенде. Пиночет запазва властта си 17 години.

2003 г. – Шведската външна министърка Ана Линд умира, след като е нападната с нож и смъртоносно ранена от неизвестен мъж на 10 септември.

2008 г. – В тунела под Ламанша, свързващ Англия и Франция, избухва голям пожар, който спира нормалната му работа до началото на следващата година.

Родени:

1816 г. – роден е германският оптик Карл Цайс

1833 г. – роден е френският дипломат Леандър Леге

1940 г. – роден е американският режисьор Брайън Де Палма („Белязаният“, „Недосегаемите“, „Мисията невъзможна“, „Мисия до Марс“, „Черната далия“)

1965 г. – роден е бившият сирийски лидер Башар Асад

Починали:

1971 г. – умира съветският политик Никита Хрушчов

1978 г. – умира българският писател и дисидент Георги Марков