Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Две от пострадалите деца са били откарани в Спешното отделение

11 септември 2025, 08:51
С ериозен инцидент с малолетни в Ботевград. Във вторник вечерта група младежи на около 14-годишна възраст са нападнали и нанесли побой над свои връстници на случаен принцип в парка в града.

Две от пострадалите деца са били откарани в Спешното отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от тях е откраднат и портфейлът.

Според родителите липсва адекватна реакция от страна на полицията, въпреки подадените жалби, защото към момента няма предприети действия спрямо побойниците.

В ефира на NOVA родители разказаха, че всичко се случило около 21 – 21:30  часа.

„Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени”, обясни баща на пострадало дете.

Малолетните, нанесли побоя, избягали. По думите на родителите, те били доведени в местното РУ след 15-20 минути по-късно, а с тях имало и родител.

„Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 години. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб”, посочи мъжът.

По думите на родителя „не е било само бой” това, на което е бил подложен синът му. „Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли”, разказа той.

Според друг баща на потърпевшо дете, то е бито в централната част на града от същите младежи. Той беше категоричен, че агресията не е провокирана с нищо.

Майка на друго бито дете подчерта, че не е имало видима причина за ескалацията.  

Теодор Бочев от „Криминална полиция” заяви, че сигналът за бити деца в градския парк в Ботевград е получен на 9 септември в 21:55 часа. На място веднага се е отзовал патрул, който е бил най-близо, и е заварил шест деца, които са обяснили, че са бити. По думите му малко по-късно са установени и заподозрените за побоя. Те са на 12 и 14-годишна възраст и са докарани в РПУ-то.

„Те не са познати на полицията. Взети са им обяснения. Съдействат. Не мога да дам подробности, но мога да кажа, че агресията не е предизвикана от страна на другите деца”, заяви Бочев. И подчерта, че досъдебното производство е за хулиганство. 

