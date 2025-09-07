Любопитно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Появата на президента на САЩ предизвика разнообразни реакции от публиката

7 септември 2025, 22:15
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп се завърна в Куинс,  където е израснал, за финала на US Open при мъжете в неделя – и получи разнообразни реакции от публиката в Бронкс.

Когато Тръмп беше показан за кратко на гигантските екрани на стадион „Артър Аш“ по време на изпълнението на националния химн на САЩ – с президента, отдаващ почит – феновете реагираха с мощна каскада от освирквания, която ясно се чуваше в телевизионното излъчване на ABC. Все пак някои от присъстващите аплодираха, според Variety.

Това се случи преди началото на шампионския мач при мъжете, в който №1 Яник Синер (Италия) се изправя срещу №2 Карлос Алкарас (Испания). 

Случката стана след като Американската тенис асоциация (USTA) изпрати меморандум до медийните партньори с искане да се цензурират „прекъсвания или реакции“ в отговор на присъствието на президента.

Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете
10 снимки
Тръмп
Тръмп
Тръмп
Тръмп

„Молим всички телевизионни оператори да се въздържат от показване на каквито и да е прекъсвания или реакции във връзка с присъствието на президента в каквото и да е качество“, се казва в меморандума на USTA.

Мачът Синер–Алкарас трябваше да започне малко след 14:00 часа местно време, но официалното начало бе отложено с половин час заради допълнителни процедури за сигурност, въведени поради присъствието на президента.

Последната поява на Тръмп на US Open беше през 2015 г., когато все още се състезаваше за номинацията на републиканците за президент – и тогава той също беше шумно освиркан.

<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
