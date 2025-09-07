Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

П резидентът Доналд Тръмп се завърна в Куинс, където е израснал, за финала на US Open при мъжете в неделя – и получи разнообразни реакции от публиката в Бронкс.
Trump draws some boos, and a few claps, when shown saluting during the anthem. (No one else was saluting the anthem).— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 7, 2025
Stadium still half empty due to long security lines.#USOpen pic.twitter.com/jzJiDMPFYb
Когато Тръмп беше показан за кратко на гигантските екрани на стадион „Артър Аш“ по време на изпълнението на националния химн на САЩ – с президента, отдаващ почит – феновете реагираха с мощна каскада от освирквания, която ясно се чуваше в телевизионното излъчване на ABC. Все пак някои от присъстващите аплодираха, според Variety.
Donald Trump Greeted by 'Wave of Mixed Cheers and Boos' at US Open After TV Stations Were Told to Censor Protest Sounds https://t.co/MsB5ncPRqs— People (@people) September 7, 2025
Това се случи преди началото на шампионския мач при мъжете, в който №1 Яник Синер (Италия) се изправя срещу №2 Карлос Алкарас (Испания).
Случката стана след като Американската тенис асоциация (USTA) изпрати меморандум до медийните партньори с искане да се цензурират „прекъсвания или реакции“ в отговор на присъствието на президента.
„Молим всички телевизионни оператори да се въздържат от показване на каквито и да е прекъсвания или реакции във връзка с присъствието на президента в каквото и да е качество“, се казва в меморандума на USTA.
Donald Trump Booed at U.S. Open Men's Final Match https://t.co/x1vd9FRNHs— Variety (@Variety) September 7, 2025
Мачът Синер–Алкарас трябваше да започне малко след 14:00 часа местно време, но официалното начало бе отложено с половин час заради допълнителни процедури за сигурност, въведени поради присъствието на президента.
President Donald Trump has arrived for the US Open final between Sinner and Alcaraz pic.twitter.com/6IfakQFn6O— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2025
Последната поява на Тръмп на US Open беше през 2015 г., когато все още се състезаваше за номинацията на републиканците за президент – и тогава той също беше шумно освиркан.