К лючов медиен съюзник на руския президент Владимир Путин отправи ядрена заплаха срещу Съединените щати в отговор на неотдавнашните забележки на министъра на финансите Скот Бесент, съобщава „Нюзуик“ (Newsweek).

Бесент обсъди възможността за още санкции срещу Русия по време на интервю

за предаването „Meet the Press“ на NBC News тази седмица. „Готови сме да увеличим натиска върху Русия. Но се нуждаем от европейските ни партньори да ни последват“, каза той.

Treasury Secretary Scott Bessent's sanctions remarks drew outrage from Russian state media figure Vladimir Solovyov. https://t.co/fd4qLZrg7a — Newsweek (@Newsweek) September 10, 2025

„Защото, ако САЩ и ЕС направят това заедно, сега сме в надпревара между това колко дълго може да издържи украинската армия и колко дълго може да издържи руската икономика. И ако САЩ и ЕС могат да се намесят, да въведат още санкции, вторични тарифи за страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще бъде в пълен колапс. И това ще доведе президента Путин на масата за преговори“, обясни Бесент.

Владимир Соловьов, водещ на руската държавна телевизия и близък съюзник на Путин, отговори на забележките му с ядрена заплаха

тази седмица, според видеоклип, публикуван онлайн от Джулия Дейвис, журналистка, която редовно превежда и споделя откъси от руски медии.

Той казва, че въпросът е какво ще се срине първо, руската икономика, след като бъдат наложени всички санкции, или украинската армия. По някаква причина той смята, че ако срещу нас бъдат наложени всички възможни санкции, ще седнем на масата за преговори. Просто ще ударим с ядрените си оръжия и това е всичко“, каза той. „Ще нанесем удар и това е всичко“.

Vladimir Solovyov threatens America and gives an update about Margarita Simonyan -😮😮😮😡😡😡 pic.twitter.com/MhkbOWnnLZ — ✙ Dymtrus WhatSpecialOperationDoing? ✙ 🇺🇦🇺🇦 (@eightynines) September 10, 2025

Той каза, че вярва, че

Европа „се готви за война“ срещу Русия и че Москва трябва „да се бори сурово и ужасно“.

Коментарите му идват на фона на тлеещото напрежение в Източна Европа, след като 19 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство по време на нощен удар срещу Западна Украйна, според полския премиер Доналд Туск. Полша официално се позова на член 4 от НАТО, позовавайки се на заплаха за националната сигурност.

Руската инвазия в Украйна, започната през февруари 2022 г., предизвика световно възмущение, тъй като лидерите я определиха като непредизвикана и неоправдана.

Конфликтът предизвика опасения относно използването на ядрени оръжия, тъй като Русия разполага с най-големия арсенал в света. Руските медийни личности често отправят заплахи за потенциалното използване на ядрени оръжия на фона на конфликта.