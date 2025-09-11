Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

П рез нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде разкъсана до значителна – средна и висока. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в сутрешните часове в крайните източни райони ще стихне и там на отделни места видимостта ще бъде намалена.

В четвъртък

под влиянието на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и около и след пладне в Западна и Централна България, а вечерта и в източните райони на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и усилване на вятъра.

Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София – около 29 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи.

В планините

облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра – около 16 градуса.

По Черноморието

ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 2 мин. и залязва в 19 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 41 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 27 мин. и изгрява в 21 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

В петък

облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, с повишена вероятност да са интензивни и с гръмотевична дейност през нощта срещу петък и сутринта в Североизточна България, а през деня в районите около Централна Стара планина и Западните Родопи. Максималните температури ще са от 22-24 градуса в североизточните райони до 30-32 градуса в източната част на Горнотракийската низина. Вятърът ще е от север-североизток, слаб до умерен.

В събота

и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в западната половина от страната след обяд по-често значителна. В централните и планинските райони все още ще има валежи, вече предимно слаби.