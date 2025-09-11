България

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Издирваният мъж е 36-годишен

11 септември 2025, 10:43
Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя
Източник: iStock photos/Getty images

Ж ена е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

В 4.20 ч., е постъпил сигнал в Районно управление - Дупница, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото е живяла на семейни начала по-рано, нанесъл ѝ е побой .

Пристигналите на място служители не са ги открили в имота. При извършения обход на около 500 м от къщата е открито тялото на жената.

Извършителят на деянието не е открит.

Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции.

Издирваният мъж е 36-годишен. За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил, произшествието все още се обслужва.

Източник: Aгенция "Фокус"    
