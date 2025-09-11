Заради "масирано" украинско нападение с дронове: Руската Белгородска област затвори училища и търговски центрове

У чилищата и търговските центрове в руската Белгородска област бяха затворени в четвъртък сутрин заради украинско нападение с дронове, което областният губернатор Вячеслав Гладков нарече "масирано", предаде Ройтерс.

Гладков призова всички родители на ученици да оставят децата си вкъщи.

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

През нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила над Белгородска област 5 дрона, изпратени от Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната.

Общият брой на свалените от руските сили украински безпилотни летателни апарати е 17, информира ведомството, цитирано от ТАСС.