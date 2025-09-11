Свят

Стрелба в гимназия в САЩ: Двама ученици са ранени, стрелецът е мъртъв

Момчето, открило стрелбата, се е простреляло

11 септември 2025, 07:34
Стрелба в гимназия в САЩ: Двама ученици са ранени, стрелецът е мъртъв
Източник: AP/БТА

У ченик е стрелял с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се простреля, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. По-късно властите уточниха, че момчето, открило стрелбата, е починало.

Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

Сигнал за инцидента е получен около 12:30 ч. (местно време) в гимназия „Евъргрийн” в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели.

Стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, трима са ранени

Никой от полицейските служители, пристигнали на мястото на стрелбата, не е произвел изстрели, добави Кели. 

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.

Масова стрелба в небостъргач в Ню Йорк, има жертви и ранени

През 1999 г. стрелба в училището „Колумбайн“ в окръг Джеферсън отне живота на 14 души, припомня АП.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. Възрастта им не се съобщава.

До привечер един от тях е бил в стабилно състояние. 

В гимназията учат над 900 ученици.

Източник: София Георгиева, БТА    
сащ гимназия стрелба
Последвайте ни
Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

11.09: Синият блясък на нещастието: Прокълнатият диамант Хоуп

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Apollo EVO ръмжи в лицето на EV с огромен V12 и 800 „коня“

Apollo EVO ръмжи в лицето на EV с огромен V12 и 800 „коня“

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Символ на търпение и чистота - честваме света Теодора Александрийска</p>

Символ на търпение и чистота - честваме света Теодора Александрийска

Любопитно Преди 16 минути

Тя е една от раннохристиянските светици, чиито живот и подвиг са пример за дълбока вяра, смирение и духовна сила

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

Свят Преди 47 минути

Ранени са и трима служители на детската градина

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Свят Преди 2 часа

Събитията от този ден оставиха дълбоки последици по целия свят

<p>Промяна във времето &ndash; дъжд и градушки в четвъртък</p>

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Технологии Преди 2 часа

Колите предлагат огромен технологичен пазар, който все още не е развит

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Завоевателите ще определят първите номинирани този сезон

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Лора сама взе решение да напусне любовното риалити

<p>Убиха Чарли Кърк,&nbsp;известен поддръжник на Тръмп в САЩ</p>

Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

Свят Преди 10 часа

Има заподозряно лице, но то не е задържано все още

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Свят Преди 10 часа

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Свят Преди 11 часа

Тръмп попита: Какво става с това нарушаване от Русия на въздушното пространство на Полша с дронове?

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

България Преди 12 часа

Гроздан Караджов определи поведението на авиокомпанията като „арогантно“

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 12 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Свят Преди 14 часа

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Свят Преди 14 часа

Kaц: Дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

България Преди 15 часа

При проверките са установени нарушения на длъжностни лица

<p>Руският президент е майстор в &quot;рязането на салама&quot;</p>

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Свят Преди 15 часа

Руският президент е майстор в "рязането на салама" - тактика, при която чрез малки действия се постига много по-голям резултат, който иначе би изглеждал твърде провокативен

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Как да отслабнем по естествен начин: Тайната е в червата

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Кеворк Кеворкян?

Edna.bg

Неочакван обрат! Супермодел вдъхновява отблизо Карлос Алкарас

Gong.bg

ЦСКА тайно назначи Пламен Гетов

Gong.bg

Член на СФСМВР: Случаят в Русе се употребява политически

Nova.bg

Плюене, бой и унижение: Малолетни в Ботевград нападнаха връсници в градския парк

Nova.bg