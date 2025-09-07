България

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Вътрешният министър Даниел Митов коментира смъртния случай в Ботевград, изчезването на хора от „Наглите“ и нападението над директора на полицията в Русе

7 септември 2025, 19:40
„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

В ътрешният министър Даниел Митов коментира в ефира на „На фокус“ с Лора Крумова актуални теми, свързани с престъпността и работата на МВР.

  • Смъртният случай в Ботевград и разследването

Преди дни жители на Ботевград протестираха заради смъртта на мъжа и заради липсата на ефективни мерки срещу разпространението на наркотици в техния квартал.

"Това, което трябва да се направи от полицията, ще бъде направено", увери министър Митов и посочи, че целият криминален контингент ще бъде не само профилактиран, а и ще бъдат взети строги мерки. По думите му тепърва медицинската експертиза ще посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици. „Не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт от предозиране“, уточни министърът.

В района тече специализирана полицейска операция, при която са задържани 33 души, а над 600 са проверени. „Не знаем дали става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено“, каза още Митов.

Той посочи, че срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, но не можа да потвърди дали той е в неизвестност.

  • „Наглите“

Относно изчезването на трима от бандата на „Наглите“ министърът заяви, че разследването е в активна фаза. „Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме“, подчерта той.

  • Побоят над шефа на полицията в Русе

По темата за нападението над директора на ОД на МВР – Русе Николай Кожухаров, Митов коментира, че се появяват защитни версии за четиримата младежи, задържани за случая. „Това вероятно е дело на защитата им, но решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно“, заяви министърът.

„Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват“, категоричен беше Митов. Той допълни, че побоят над Кожухаров е посегателство срещу държавата.

  • Мястото на президента Румен Радев

Митов определи президента Румен Радев като „разединител“. „Жалко е, че дори по време на тържествата за Съединението, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията“, заяви министърът и добави, че президентът няма право да влиза в ролята на опозиционен лидер.

По думите му правителството не желае да води институционална война.

  • Вот на недоверие

Министърът подчерта, че всеки вот на недоверие може да се окаже фатален за кабинета, тъй като това е правителство на малцинството. „Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи“, каза Митов.

Гледайте повече във видеото

Източник: NOVA    
