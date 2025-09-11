Как протече "последният експеримент" дали Земята е плоска

Д окато мнозина от вас търпеливо чакат отговори на големи въпроси като парадокса на информацията за черните дупки или дали гравитацията може да бъде обединена с квантовата механика, има хора, които все още се опитват да докажат, че Земята е плоска като палачинка.

За щастие, има много начини, по които можете сами да се убедите, че Земята е всъщност сфера, която леко се издува на екватора. Те варират от разглеждане на снимки на Земята от Космоса или просто наблюдение на звездите до използване на няколко пръчки и сенки.

Но за някои това не е достатъчно. Има хора, толкова убедени в тази теория на конспирациите, че са отплавали до края на света, за да видят със собствените си очи къде спира планетата.

През 2024 г. една група привърженици на теорията за плоската Земя се отправи към Антарктида, за да докаже, че няма как планетата да е кръгла - резултат от три години планиране. Пътуването беше част от проект на Уил Дъфи, пастор от Колорадо, който искаше да „сложи край на дебата за формата на Земята... веднъж завинаги“.

Наречен драматично „Последният експеримент“, в действителност не се провеждаха много експерименти. Проблемът с вярването, че Земята е плоска, е, че то просто не съответства на доказателствата. Едно от основните доказателства, че Земята е кръгла, може да се види от Антарктида през лятото под формата на полунощното слънце.

Тъй като Антарктида се накланя към Слънцето през лятото в Южното полукълбо, Слънцето може да се види през целия ден и „нощ“, в зависимост от това колко на юг се намирате. Това полунощно слънце би било невъзможно да се обясни, ако Земята беше плоска и Слънцето се движеше над нас.

Дъфи наскоро разбрал, че хора, включително негова приятелка, все още вярват, че Земята е плоска. След неуспешни опити да я убеди, че греши, той се спрял на една идея. Просто щял да заведе група привърженици на теорията за плоската Земя в Антарктида и да им покаже това неоспоримо доказателство, че живеят на сфера.

„Създадох „Последния експеримент“, за да сложа край на този дебат веднъж завинаги“, заяви Дъфи в изявление. „След като отидем в Антарктида, никой няма да трябва да губи повече време в спорове за формата на Земята.“

От своя страна, преди пътуването Дъфи заявил, че ако Слънцето не е видимо в продължение на 24 часа, той ще признае, че Земята е плоска.

Някои привърженици на теорията за плоската Земя вярват, че Договора за Антарктида от 1959 г. им забранява да посетят континента, без съмнение като част от прикритието. Но това е невярно и „Последният експеримент“ наистина се състоя през декември 2024 г., като четирима привърженици на плоската Земя и четирима „глобуси“ (привърженици на сферичната Земя) пътуваха до континента, за да видят непрекъснатото полунощното слънце.

Тъй като заглавието на тази статия не е „Земята се оказа плоска" ,знаете, че нещата не се развиха както очакваха привържениците на конспиративната теория.

Някои от тях изоставиха старото си убеждение, че полунощното слънце не е реално, след като го видяха със собствените си очи.

„Понякога в живота грешиш. Мислех, че няма 24-часово слънце. Всъщност бях доста сигурен в това“, каза Джерън Кампанела, добре известен привърженик на плоската Земя.

„Знам, че много хора ще ме нарекат подкупен само за това, че го казвам, и знаете ли какво? Ако си подкупен, защото си честен, така да бъде – честно вярвах, че няма 24-часово слънце“, добави той. „Сега честно вярвам, че има. Това е.“

Въпреки това, макар да приеха, че полунощното слънце е реално, това не означава, че приеха, че Земята е кълбо.

„Знам, че много хора искат да разберат какво е моето мнение за това как работи и така нататък, и ще ви дам кратък намек“, добави друг известен привърженик на плоската Земя, Остин Уитсит. „Видях физическа демонстрация, която би могла да покаже, че това работи, но мисля, че някои от данните, които ще имаме от това пътуване, може да помогнат да се изясни дали това наистина се случва.“

Въпреки че беше наречен „Последният експеримент“, изглежда, че той не успя да разбие теорията за плоската Земя, дори за хората, участвали в пътуването до края на света.