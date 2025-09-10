Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

М омче на 15 години е загинало при вчерашния инцидент със самоделно превозно средство в дряновското село Пейна. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Габрово, под чието ръководство се разследват причините за произшествието.

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Направен е оглед на местопроизшествието,

а досъдебното производство е за това, че около 15:00 часа във вторник, при управление на самоделно четириколесно моторно превозно средство, без поставени регистрационни табели, управлявано от 33-годишен мъж, са нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на возещото се в него 15-годишно момче от село Градец, община Котел.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза за изясняване на причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.