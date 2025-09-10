България

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Направен е оглед на местопроизшествието

10 септември 2025, 14:13
М омче на 15 години е загинало при вчерашния инцидент със самоделно превозно средство в дряновското село Пейна. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Габрово, под чието ръководство се разследват причините за произшествието. 

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Направен е оглед на местопроизшествието,

а досъдебното производство е за това, че около 15:00 часа във вторник, при управление на самоделно четириколесно моторно превозно средство, без поставени регистрационни табели, управлявано от 33-годишен мъж, са нарушени правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на возещото се в него 15-годишно момче от село Градец, община Котел.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Предстои назначаването на съдебномедицинска експертиза и автотехническа експертиза за изясняване на причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.      

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

Източник: Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова      
