"Мълчанието убива": Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен

Той се организира от бащата на 12-годишната Сияна

Обновена преди 1 час / 31 януари 2026, 08:43
"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака
П ротест срещу войната по пътищата събра в събота граждани при разклона за село Телиш на първокласен път Бяла – Ботевград. Toй се организира във Facebook от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година. 

"На 31 януари се навършват десет месеца, откакто загубихме Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви, в името на живите, организираме протест-блокада", написа Попов.

Протестът приключи около 14.00 ч.

Повод за него бе и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов. Днес в общината е обявен Ден на траур в негова памет.

"Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР, имаме нужда от функционираща система. Не искаме чантаджии, а полицаи на пътя, не искаме повече корупция в цялата система", каза Николай Попов.

Протестиращите настояха за адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата, извършване на основен ремонт на пътя, намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в Закона за движение по пътищата, увеличаване на контрола от страна на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност.

Те поискаха и реформа в правосъдието чрез Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

„Преди два дни бяхме свидетели на поредния ужасяващ случай, когато уважаван лекар бе убит на същия този път като Сияна. Вече преминахме всички граници на търпение, на нормален тон и на комуникация, която липсва. Затова сме тук днес, за да покажем на нашите управници, че не може да продължава така – не може да продължава да ни убиват по пътищата, да не се вземат никакви мерки, да продължава липсата на правосъдие“, каза на събралите се протестиращи Николай Попов. 

Той припомни, че пътният участък бе преасфалтиран, но по думите му се нуждае не от текущ, а от основен ремонт, „за да може вие нормално да се движите и да не загиваме по пътищата“. Той подчерта, че има нужда от функционираща система за контрол, от реформа в МВР и в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

„Мълчанието убива. Дошло е време, в което ние трябва да започнем истинската промяна, но това не може да се случи без самите ние да се променим и да променим света около себе си“, каза още бащата на Сияна.

Той подчерта, че в исканията на протестиращите няма нищо политическо, а това са „човешки, елементарни искания за справедливост“.

„Ние сме майки, които никога няма да прегърнат повече децата си. Сдружение „Ангели на пътя“ е една армия от майки, които изпратиха децата си навън и те никога не се прибраха“, каза пред събралите се на протеста граждани Петя Иванова от организацията.

„Нямаме право да мълчим, защото паметта на децата ни не ни го позволява. Нямаме право и заради всички майки, които искат децата им да се приберат и да им кажат „Мамо, тате, прибрах се“, допълни тя. 

Протестът продължи с изказвания, след което участниците в него излязоха на първокласния път за блокада. Към протестиращите там се присъединиха и медици, част от екипа, с който е работил в плевенска болница д-р Цветан Костадинов. 

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева    
