Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата, пише Николай Попов

19 януари 2026, 14:12
Източник: БТА

Н иколай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна, попита своите последователи във Facebook дали да създаде партия и да вземе участие в предсрочните парламентарни избори.

По думите му, той получава призиви да участва в граждански проекти.

"Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип - млади, почтени и същевременно опитни хора", пише Николай Попов.

Ето какво се посочва още в публикацията му:

Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък. Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил. Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации.

Все по-често получавам призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет. Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора.

Въпросът е един: да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност. Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност. 

Питам ви директно:
Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?
Вие решавате.

Ваш,
Николай

В края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. И обяви, че не е политически проект, а цели да притиска политиците.

Николай Попов Сияна избори
