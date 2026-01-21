Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

В Окръжния съд в Плевен започна шесто съдебно заседание по делото, образувано за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.

Подсъдим по делото е Георги Александров. Той е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.

Според обвинението на 31 март 2025 г. Георги Александров е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и при завой.

По време на заседанието днес обаче настъпи обрат. Вещото лице по делото Станимир Карапетков се оттегля от процеса. В аргументите си той посочва факта, че ще съди бащата на Сияна за клевета.

Адвокатите на бащата на загиналото момиче Николай Попов са на мнение, че по този начин делото ще се забави с месеци. Защитата на обвинения шофьор заяви, че аргументите на проф. Карапетков са състоятелни, предаде NOVA.

Попов коментира решението на Карапетков по следния начин: „Един планиран отвод. Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план – Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело – има срок от 5 години да го направи. Той обаче не може да защити тази експертиза. Нека завежда дела. Хората и истината са на моя страна. Аз продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки.”

Съдът обмисля дали да приеме самоотвода. Ако делото тръгне от начало ще са нужни минимум три месеца за изготвяне на нова експертиза, като по този начин казусът ще се забави.

Източник: БТА

Междувременно граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март 2025 г. загина 12-годишното дете.

Пред медиите бащата на Сияна Николай Попов заяви, че ще отправят искане да се възложи нова автотехническа експертиза. Ще настояват тя да бъде тройна и комплексна.

За дядото на Сияна, Попов съобщи, че е в много тежко състояние и не може да участва в делото. Според бащата на загиналото момиче предстоящите през февруари заседания няма да се състоят.

"Делото ще се отложи, ще стане като всички останали дела за такъв вид престъпления и ще се продължи една-две години", заяви той.

В протеста в Плевен се включи и Петя Иванова от сдружение "Ангели на пътя". Тя каза, че родители от сдружението години наред се борят този ад по пътищата да спре и безумието с безкрайните дела и тяхното проточване с години също да приключи. Тя напомни за дела, които се проточват по осем-девет години. Децата станаха заложници на институции, които не искат да се размърдат, допълни тя.

"Затова се обединяваме всички това безумие да спре. Призовавам обществото да застане и да защитим правото на живот на всяко едно българско дете. Това безумие трябва да спре", каза още Иванова.