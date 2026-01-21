България

Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

В Окръжния съд в Плевен започна шесто съдебно заседание за смъртта на 12-годишното дете

Обновена преди 3 часа / 21 януари 2026, 08:04
Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме
Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море
МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб
България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната
Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития
Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев
Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир
МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

В Окръжния съд в Плевен започна шесто съдебно заседание по делото, образувано за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.

Подсъдим по делото е Георги Александров. Той е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента е с мярка за неотклонение "задържане под стража", допълват от съда.

Според обвинението на 31 март 2025 г. Георги Александров е управлявал влекач с полуремарке по пътя Бяла – Ботевград със скорост около 83 км/ч при разрешени 70 км/ч. Инцидентът е станал при усложнени пътни условия – дъжд, мокра, неравна настилка и при завой.

По време на заседанието днес обаче настъпи обрат. Вещото лице по делото Станимир Карапетков се оттегля от процеса. В аргументите си той посочва факта, че ще съди бащата на Сияна за клевета.

Адвокатите на бащата на загиналото момиче Николай Попов са на мнение, че по този начин делото ще се забави с месеци. Защитата на обвинения шофьор заяви, че аргументите на проф. Карапетков са състоятелни, предаде NOVA.

Попов коментира решението на Карапетков по следния начин: „Един планиран отвод. Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план – Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело – има срок от 5 години да го направи. Той обаче не може да защити тази експертиза. Нека завежда дела. Хората и истината са на моя страна. Аз продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки.”

Съдът обмисля дали да приеме самоотвода.  Ако делото тръгне от начало ще са нужни минимум три месеца за изготвяне на нова експертиза, като по този начин казусът ще се забави.

 

Източник: БТА

Междувременно граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март 2025 г. загина 12-годишното дете.

Пред медиите бащата на Сияна Николай Попов заяви, че ще отправят искане да се възложи нова автотехническа експертиза. Ще настояват тя да бъде тройна и комплексна.

За дядото на Сияна, Попов съобщи, че е в много тежко състояние и не може да участва в делото. Според бащата на загиналото момиче предстоящите през февруари заседания няма да се състоят.

"Делото ще се отложи, ще стане като всички останали дела за такъв вид престъпления и ще се продължи една-две години", заяви той.

В протеста в Плевен се включи и Петя Иванова от сдружение "Ангели на пътя". Тя каза, че родители от сдружението години наред се борят този ад по пътищата да спре и безумието с безкрайните дела и тяхното проточване с години също да приключи. Тя напомни за дела, които се проточват по осем-девет години. Децата станаха заложници на институции, които не искат да се размърдат, допълни тя.

"Затова се обединяваме всички това безумие да спре. Призовавам обществото да застане и да защитим правото на живот на всяко едно българско дете. Това безумие трябва да спре", каза още Иванова.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов; NOVA    
Сияна катастрофа дело съд
Последвайте ни

По темата

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

„Искам незабавни преговори за Гренландия“- Доналд Тръмп пред лидерите на света

„Искам незабавни преговори за Гренландия“- Доналд Тръмп пред лидерите на света

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 5 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 6 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 9 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 1 час

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 1 час

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

.

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух“

България Преди 1 час

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 2 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 2 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 2 часа

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 2 часа

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

<p>&quot;След 4 брутални години&quot;:&nbsp;Лена Бориславова няма да участва в парламентарните избори</p>

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

България Преди 3 часа

Решението беше обявено с публикация в официалната ѝ страница във Facebook

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 3 часа

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

България Преди 3 часа

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Любопитно Преди 3 часа

Папи Ханс представя третия сингъл от албума „Слънцето“ – драматичната балада „Ако случайно завали“, която докосва темата за прехода, непреходната връзка с обичаните хора и поетичната страна на живота и смъртта

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Любопитно Преди 4 часа

Кейти Пери и Джъстин Трюдо покориха Давос! Ръка за ръка, новата „властна двойка“ на света обяви края на познатата ни стабилност. Какво разказа бившият премиер за срещата им в Монреал и защо бившият съпруг на Кейти се подигра с избора ѝ?

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Любопитно Преди 4 часа

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 4 часа

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен - "Ако случайно завали"

Edna.bg

Холестеролът под лупа: Какво трябва да знаем за него

Edna.bg

Янев: По-важно е да вкарваме в първенството, вариантът с крилата проработи

Gong.bg

Веласкес: Показахме неща, които ми харесаха

Gong.bg

Валежи и постепенно затопляне след ледени дни

Nova.bg

Тръмп в Давос: САЩ са икономическият двигател на планетата, Европа не върви в правилната посока

Nova.bg