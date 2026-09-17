Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

И рландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. в Бургас, България.

Причината за бойкота на конкурса за втора поредна година е конфликтът, отнемащ човешки животи в Газа, предаде RTE.

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Ирландия беше една от петте държави – заедно с Исландия, Нидерландия, Словения и Испания, които не участваха в изданието на конкурса през 2026 г. в знак на протест срещу участието на Израел. Нидерландската обществена медия „АвроТрос“ (AvroTros) също обяви миналия месец, че няма да участва в конкурса през 2027 г.

RTE смята, че участието на Ирландия не може да бъде оправдано предвид ужасяващите и продължаващи човешки жертви в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни.

Кои държави бойкотират Евровизия и защо?

От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва.