МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция "Разузнаване"

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

О свобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) предстои да обсъди Министерският съвет на заседание от 10:00 часа, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще разгледа също кабинетът.

Правителството ще освободи директора на НАП

В дневния ред е проект на решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Министрите ще обсъдят предложение до парламента за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г. между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 10 ноември 2025 г. в Брюксел от Княжество Лихтенщайн и на 18 ноември 2025 г. в София от България, Исландия и Кралство Норвегия.

Правителството се очаква да разгледа предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г. между България и Норвегия, подписан на 18 ноември 2025 г. в София.

В дневния ред е осигуряването на държавна гаранция за временна експозиция "Богатството на могила "Светицата" в Исторически музей "Искра" в Казанлък, представяща движими културни ценности от фонда на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност също е в дневния ред за заседанието.