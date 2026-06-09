България

Правителството ще освободи директора на НАП

Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството

9 юни 2026, 18:09
Правителството ще освободи директора на НАП
Източник: Георги Димитров/Vesti

М инистерски съвет ще обсъди решение за освобождаване и за назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството.

Също така Министерският съвет ще гласува предложение до Народното събрание на Република България за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

Смениха директора на НАП

Министрите ще обсъдят и проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Припомняме, че настоящият изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова. Тя заема поста от 9 март 2026 г., заменяйки дотогавашния директор Христо Марков.

Източник: МС    
Министерски съвет НАП изпълнителен директор
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