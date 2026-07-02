България

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завърши с трагедия

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 22:51
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Съдът остави в ареста съпругата на Краси Принца от „Калашниците“

Съдът остави в ареста съпругата на Краси Принца от „Калашниците“
Какво е бензен и защо Столична община предупреждава за него след пожара в „Люлин“?

Какво е бензен и защо Столична община предупреждава за него след пожара в „Люлин“?
„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев

„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев
Откриха канцерогена бензен над

Откриха канцерогена бензен над "Люлин" след пожара
Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!

Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!
Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ

Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ "Тракия": Ръководил съм футболен отбор
Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Д ен след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая, предава NOVA.

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завърши с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.

„Газихме във водата и изведнъж течението дойде и ме бутна, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред NOVA 14-годишният Стоян Илиев.

Спасиха 16-годишно момиче от удавяне край Созопол

На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживяния ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му.

„Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Пред NOVA той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне. Но въпреки това не се чувства герой.

13-годишно момче плува часове в бурно море, за да спаси семейството си

„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
спасяване полицай река Марица
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Зеленски заплаши Русия с разплата

Зеленски заплаши Русия с разплата

Северна Македония усилено се въоръжава, купува ракети, бронирани машини, артилерийски системи

Северна Македония усилено се въоръжава, купува ракети, бронирани машини, артилерийски системи

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 16 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 1 ден
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 1 ден
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

България Преди 23 минути

Леките автомобили се пренасочват през град Елхово

Рекорд, 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

Рекорд, 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

България Преди 1 час

Това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента в област Бургас

Демерджиев: 9 наказателни производства във Варна за „Баба Алино“

Демерджиев: 9 наказателни производства във Варна за „Баба Алино“

България Преди 4 часа

По време на изслушването министърът бе попитан и за случая „Петрохан“

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

България Преди 4 часа

Възложител на поръчката е Община Кърджали

Румен Радев се срещна с командващия НАТО в Европа

Румен Радев се срещна с командващия НАТО в Европа

България Преди 4 часа

В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов

Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг

Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг

Любопитно Преди 6 часа

Доналд Тръмп взриви социалните мрежи с поредното си причудливо видео. С помощта на изкуствен интелект той влезе в ролята на лекар, за да диагностицира най-големите си критици от Холивуд, предписвайки им молитви и... диетична кола за лечение

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

България Преди 6 часа

В Софийска градска прокуратура са наблюдавани три прокурорски преписки, свързани с казуса

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Любопитно Преди 6 часа

Китайската компания UBTech представи първия в света масов ултрареалистичен андроид U1. Снабден с изкуствен интелект, еластична кожа, маникюр и глас, който усеща стрес, роботът е програмиран да обича безусловно самотните хора и да им бъде верен докрай

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс възстановява най-личната си връзка и се доближава до феновете

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Парите ни Преди 7 часа

Най-често липсват касови бележки или има разлика между парите в касата и отчетения оборот

istock

Ще има ли повече защита за клиентите на бързи кредити

Парите ни Преди 7 часа

Небанковият финансов сектор пое ангажимент за етичен кодекс след среща с КЗП

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Свят Преди 8 часа

Българското правителство категорично осъди терористичния акт в Солун

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Парите ни Преди 8 часа

България е втора по годишен ръст на цените и първа по поскъпване спрямо предходното тримесечие

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

България Преди 8 часа

Димитър Радев: При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест

Военният оркестър на САЩ изненада с метъл версия на „Bangaranga“ във Варна

Военният оркестър на САЩ изненада с метъл версия на „Bangaranga“ във Варна

Любопитно Преди 8 часа

Американският военен оркестър изненада публиката пред Морската градина с мощни китарни сола и специален музикален поздрав по повод 250 години от обявяването на независимостта на САЩ

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Свят Преди 8 часа

Пред Висшия съдебен съвет е внесено искане за временното ѝ отстраняване като административен ръководител и прокурор

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Нетипична "жега" в европейските морета

sinoptik.bg
1

GPS следи първите излюпени черни лешояди в Родопите

sinoptik.bg

Тенис топки вместо токчета? Обувките на Маура Хигинс обраха овациите на Уимбълдън

Edna.bg

Отдадена на изкуството: 99-годишна балерина продължава да преподава танци

Edna.bg

Григор се завърна! Велик триумф за българина година след кошмара в Лондон

Gong.bg

Посъветваха Нагелсман да подаде оставка

Gong.bg

Няма превишения на нормите за качество на въздуха след пожара в "Люлин"

Nova.bg

Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол, задържани са 7 души

Nova.bg