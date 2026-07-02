Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

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Д ен след като младши инспектор Трендафил Трифонов спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, детето и неговото семейство отправиха емоционални думи на благодарност към полицая, предава NOVA.

Инцидентът стана в сряда, когато игра край реката едва не завърши с трагедия. Силното течение повлякло момчето, а приятелите му не успели да му помогнат.

„Газихме във водата и изведнъж течението дойде и ме бутна, повлече ме надолу. Другите две момчета се опитаха да ми помогнат, но не успяха“, разказа пред NOVA 14-годишният Стоян Илиев.

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На въпрос какво би казал на полицая, спасил живота му, момчето отговори кратко: „Много благодаря, че ме извади.“ А дали в очите му младши инспектор Трендафил Трифонов е съвременен герой? „Да“, казва без колебание Стоян.

Родителите на момчето разказват, че синът им е отишъл до реката без тяхно разрешение. След преживяния ужас те признават, че трудно намират думи, с които да изразят признателността си към спасителя му.

„Цял живот ще сме му благодарни. Това е. Голямо благодаря. Герой е. Директно се е хвърлил да го спаси и благодарим“, каза майката на момчето Теодора Илиева.

Младши инспектор Трендафил Трифонов работи в Областната дирекция на полицията от 29 години. Пред NOVA той разказа, че за първи път в практиката му се налага да спасява човек от удавяне. Но въпреки това не се чувства герой.

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„Детето ми каза само, че се изпуска. Аз му отговорих да задържи още 10 секунди. Свалих си оръжието и влязох. Плувах с непремерен риск, тъй като там течението на водата е доста силно - в средата на коритото се събира цялата вода на реката. Само главата на момчето беше над водата. Ако се беше изпуснало, течението щеше да го отнесе. Дълбочината става може би над 2 метра след моста”, сподели Трифонов.