Двама от единия кораб, ударен от дрон, са пострадали, изпратиха линейка от Варна

Д вама души от екипажа на единия кораб, който бе ударен от дрон в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, а другият с травма на главата.

На борда на плавателния съд е възникнал пожар. Останалите 16 души от екипажа са добре.

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В момента към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна, предаде БНР.

За съжаление екипажът от първия кораб е в неизвестност и засега няма информация за него.

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Към момента е ясно, че корабите се намират на 150 км. навътре в морето, или 70 морски мили. Затова е и по-сложно да се каже какво се случва. Предстои да се организира по-сериозна спасителна операция.

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