ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

РИК предават протоколите в ЦИК, официално резултатите ще бъдат обявени до четвъртък

П редсрочните парламентарни избори на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно при висока избирателна активност. Това посочиха на пресконференция международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), проследили провеждането на вота в неделя.

Те отчетоха добра организация на отговорните институции и активност от страна на гражданите, въпреки последните промени в изборното законодателство за броя на секциите в чужбина.

„Основните свободи като цяло бяха зачетени, но кампанията беше силно поляризирана и белязана от негативна реторика“, се посочва в писменото становище.

"Необходимо е подобряване на съществуващата рамка за финансиране на предизборната кампания", каза Дуня Миятович, ръководител на мисията на СДИПЧ. По думите ѝ въпреки цялостната добра правна рамка за провеждането на изборите, страната ни трябва да работи за изпълнението на препоръките на СДИПЧ и Венецианската комисия към Съвета на Европа относно изискването за уседналост на кандидатите, ефективното преследване и наказуемост на изборните нарушения.

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Миятович коментира, че представителството на жените в политически живот не е достатъчно.

"След тези избори България има възможност да покаже политическа стабилност и е отговорност на политическите лидери да превърнат вота на избирателите в ефективно управление", заяви Крис Саид, ръководител на делегацията на ПАСЕ.

Според него резултатът от предсрочните избори показва желанието за промяна, което българите са показали на големите протести в края на 2025 г.

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Международните наблюдатели са следили откриването на изборния ден в 68 секции, гласуването в 624 секции, броенето на резултатите – в 60 секции, а обработката на резултатите е проследена във всички 31 районни избирателни комисии.

Почти 36% от посетените избирателни секции са били в селски райони.

Международните наблюдатели отчитат някои процедурни недостатъци като случаи, при които тайната на вота не е била гарантирана.