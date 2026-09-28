Само ден след последния си мач: Почина кечистът PAC

Б енджамин Сатърли, професионалният кечист, познат на милиони фенове по света с ринговото си име PAC, е починал на 40-годишна възраст. Новината беше съобщена от All Elite Wrestling (AEW) в неделя вечерта.

Смъртта му идва само ден след като той участва в платеното шоу на AEW „All Out“ в събота вечер в NOW Arena в Хофман Естейтс, Илинойс, близо до Чикаго. Към момента не е съобщена причина за смъртта му.

„Роденият в Нюкасъл ъпон Тайн, Англия, Сатърли започва кариерата си в кеча през 2004 г. и впоследствие се изявява в организации по целия свят, като печели фенове с иновативните си въздушни движения и изключителните си умения на ринга“, посочиха от AEW.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Кариера по целия свят

Сатърли първоначално се утвърждава на британската независима кеч сцена. След това започва международна кариера, която го отвежда в някои от най-големите кеч организации в света.

Той се състезава за AEW, World Wrestling Entertainment (WWE), където използва името Адриан Невил, New Japan Pro-Wrestling и Consejo Mundial de Lucha Libre.

Заради впечатляващите си въздушни движения, които изпълняваше въпреки мускулестото си телосложение, Сатърли получава прякора „Човекът, когото гравитацията забрави“.

През 2019 г. той дебютира в All Elite Wrestling след периода си в WWE, където постепенно получава другия си емблематичен прякор - „The Bastard“.

Шампионските титли

В AEW Сатърли печели титлата All-Atlantic Championship през 2022 г. и се превръща в един от разпознаваемите кечисти на организацията.

През 2025 г. той става шампион на AEW World Trios заедно с Клаудио Кастаньоли и Уилър Юта като част от групировката „Death Riders“.

Година по-рано, през 2022 г., Сатърли печели същата отборна титла и като част от „Death Triangle“, заедно с Penta El Zero Miedo и Rey Fénix.

На ринга той съчетаваше скорост, ловкост, техника и физическа сила по начин, който го отличаваше от много други кечисти.

Сред най-популярните му движения беше „Black Arrow“, при което се хвърляше от горното въже и извиваше тялото си във въздуха. Другото му характерно движение - „Brutalizer“, му позволяваше да блокира ръцете и врата на противника на тепиха.

„Идвам, за да те нараня“

Сатърли беше известен и с агресивния си стил на микрофона. В промоционалните си изяви той говореше директно и без излишни думи, като често отправяше едно и също послание към своите противници - че е на ринга, за да ги нарани.

„Казвам се „The Bastard“. Хората ме нарекоха така, защото съм такъв. Но освен това съм и отличен, изключителен професионален кечист от световна класа“, казва Сатърли в едно от интервютата си за AEW.

Кечът отдава почит

Новината за смъртта му предизвика множество реакции сред негови колеги и фенове.

„Най-великият износ от нашата страна. А също и най-великият човек“, написа световният шампион на AEW Уил Оспри в социалната мрежа X.

„В шок съм. Това е съкрушително. Загубихме още един велик човек, велика душа и истински професионалист“, написа кечистът Evil Uno.

Айс Остин, когото Сатърли победи в специалното издание на предаването на AEW „Collision“ в сряда, обобщи реакцията на мнозина с кратки думи:

„Не разбирам, човече.“