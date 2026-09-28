Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

П олет на Lufthansa от Франкфурт за Лисабон беше отклонен към френския град Лион, след като външна батерия на пътник се запали на борда, предаде АФП.

Инцидентът е станал на 26 септември, докато самолетът Airbus A321-200, на борда на който е имало 198 пътници, е изпълнявал полета към португалската столица.

Екипажът е реагирал незабавно и е поставил батерията в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии, съобщи говорител на Lufthansa. Няма пострадали при инцидента.

Пилотът е взел решение като предпазна мярка самолетът да бъде отклонен към Лион. Машината е кацнала без допълнителни инциденти.

Пътниците са прекарали нощта в хотел, а на 27 септември са продължили пътуването си към Лисабон, предаде БГНЕС.

„Безопасността на нашите пътници и екипажи остава най-висок приоритет“, заявиха от Lufthansa.

Какви са правилата за външните батерии

Инцидентът отново поставя въпроса за безопасността при пренасянето на литиеви батерии в самолетите. Повредени или прегрели литиево-йонни батерии могат да се запалят, поради което авиокомпаниите и авиационните власти въвеждат специални правила за тяхното превозване.

От януари Lufthansa забранява използването и зареждането на външни батерии по време на полет. Пътниците все пак могат да носят до две такива устройства в кабината при определени условия за безопасност.

Подобни ограничения са свързани с възможността при повреда или прегряване литиевите батерии да отделят значително количество топлина и да се възпламенят. Поставянето им в защитна опаковка е една от мерките, които екипажите могат да предприемат при подобен инцидент.