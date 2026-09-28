Свят

Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия

Екипажът незабавно я е поставил в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 07:08
Паника на борда: Самолет кацна аварийно във Франция заради запалила се външна батерия
Източник: iStock Photos/Getty Images

П олет на Lufthansa от Франкфурт за Лисабон беше отклонен към френския град Лион, след като външна батерия на пътник се запали на борда, предаде АФП.

Инцидентът е станал на 26 септември, докато самолетът Airbus A321-200, на борда на който е имало 198 пътници, е изпълнявал полета към португалската столица.

Екипажът е реагирал незабавно и е поставил батерията в специална защитна торба, предназначена за литиеви батерии, съобщи говорител на Lufthansa. Няма пострадали при инцидента.

Пилотът е взел решение като предпазна мярка самолетът да бъде отклонен към Лион. Машината е кацнала без допълнителни инциденти.

Пътниците са прекарали нощта в хотел, а на 27 септември са продължили пътуването си към Лисабон, предаде БГНЕС.

„Безопасността на нашите пътници и екипажи остава най-висок приоритет“, заявиха от Lufthansa.

  • Какви са правилата за външните батерии

Инцидентът отново поставя въпроса за безопасността при пренасянето на литиеви батерии в самолетите. Повредени или прегрели литиево-йонни батерии могат да се запалят, поради което авиокомпаниите и авиационните власти въвеждат специални правила за тяхното превозване.

От януари Lufthansa забранява използването и зареждането на външни батерии по време на полет. Пътниците все пак могат да носят до две такива устройства в кабината при определени условия за безопасност.

Подобни ограничения са свързани с възможността при повреда или прегряване литиевите батерии да отделят значително количество топлина и да се възпламенят. Поставянето им в защитна опаковка е една от мерките, които екипажите могат да предприемат при подобен инцидент.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Нова експертиза по делото „Сияна“: Имало е шанс детето да бъде спасено, появиха се въпроси за оказаната спешна помощ

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Полицейска гонка с 200 км/ч край Бургас завърши с катастрофа

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Петролът скочи над $106 за барел след отказа на Тръмп за примирие с Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

Електрическите автомобили все пак няма да бъдат облагани с акциз

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища

„Поло“ връхлетя Мексико: Жертви и изчезнали след проливни дъждове и свлачища

Свят Преди 19 минути

Стихията носи ветрове до 205 км/ч и се очаква да достигне Южна Долна Калифорния

Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща

Мъж с брадва вилня във врачанско село: Насече асма и счупи звънец на къща

България Преди 34 минути

Жители на Бели извор твърдят, че мъжът обикаля селото, отправя заплахи и често проявява агресия

Само ден след последния си мач: Почина кечистът PAC

Само ден след последния си мач: Почина кечистът PAC

Свят Преди 2 часа

Бенджамин Сатърли е починал ден след участието си в голямото шоу на AEW

,

Голямата заблуда за потенето: Къде всъщност отиват мазнините, когато отслабваме

Любопитно Преди 2 часа

Ендокринолог разкрива защо обилното изпотяване по време на тренировка няма нищо общо с топенето на килограми и кой е истинският път, по който тялото се освобождава от мазнините

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

Любопитно Преди 2 часа

Японецът Тошисуке Канадзава спечели 19-ата си национална титла, тренира шест дни в седмицата, спазва строг хранителен режим и твърди, че е 100% натурален

До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

До 24° в понеделник, после облаци и дъжд

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 19° и 24°, а в София около 19°

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Свят Преди 10 часа

Украинските сили са неутрализирали 10 660 руски войници за седмица, съобщи президентът Володимир Зеленски. Най-тежките боеве продължават в Донецка област, където армията постига успехи в рамките на операция „Вивалди“.

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Свят Преди 10 часа

Над 70% от гласоподавателите гласуваха против предложението за затягане на конституционния неутралитет, което щеше да забрани участие в икономически санкции

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Тръмп очаква подновяване на преговорите с Иран следващата седмица

Свят Преди 11 часа

Американският президент отхвърли иранско предложение за примирие, като заяви, че Техеран търпи поражение и е надценил позициите си

Александър Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Свят Преди 11 часа

Сръбският държавен глава официално обяви оттеглянето си в специално обръщение, с което поставя началото на процедура за предсрочни избори в страната

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

България Преди 12 часа

От всички проекти за София Зеленият ринг е най-специалният за мен, отбеляза кметът във Фейсбук

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

България Преди 12 часа

Трагичният инцидент край село Билка наложи пълно затваряне на отсечката за огледи, трафикът се пренасочва през Ришкия проход

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

България Преди 12 часа

Заради висящото дело в Кочани 23-годишната жена е със забрана да напуска Северна Македония, а здравословното ѝ състояние се влошава без възможност за подходящо лечение

<p>Александър Вучич се съпостави с Румен Радев в ефира на CNN</p>

Вучич пред CNN: Румен Радев също стана премиер след президентството

Свят Преди 12 часа

Сръбският държавен глава даде интервю пред американската телевизия малко преди да обяви оставката си, засягайки теми от бъдещите си политически планове до погребението на Ратко Младич

Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново

Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново

България Преди 13 часа

Неопитен служител, технически повреди и умора от трафика са причините за абсурдния резултат, а от общината обещават бързо отстраняване на грешката

Украйна обмисля легализация на порнографията, за да финансира армията си

Украйна обмисля легализация на порнографията, за да финансира армията си

Свят Преди 13 часа

Украинският парламент подготвя на второ четене законопроект за декриминализиране на съдържанието за възрастни. Мярката има за цел да извади от сянка милиони долари, с които да се финансират оръжия за армията и да се запълни бюджетният дефицит

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Спасиха коза от скалите край Балчик

sinoptik.bg
1

Прохладна и ветровита есен в края на септември

sinoptik.bg

Силвестър Сталоун разкри, че е развил булимия по време на снимките на филмите „Роки“

Edna.bg

Триумфът на Кралицата: 23 години по-късно Мадона се завърна и покори MTV VMA

Edna.bg

Живот в страх: Мъж с брадва заплашва жители и нападна къща

Nova.bg

35-километрова гонка с полицията завърши с катастрофа край Бургас, колата беглец се движела с 200 км/ч

Nova.bg