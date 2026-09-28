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Голямата заблуда за потенето: Къде всъщност отиват мазнините, когато отслабваме

Ендокринолог разкрива защо обилното изпотяване по време на тренировка няма нищо общо с топенето на килограми и кой е истинският път, по който тялото се освобождава от мазнините

28 септември 2026, 07:05
Голямата заблуда за потенето: Къде всъщност отиват мазнините, когато отслабваме
Източник: iStock

О билното изпотяване често погрешно се приема за сигурен знак за бързо изгаряне на мазнини: тениската е вир-вода, кантарът показва килограм надолу - значи „мазнините са излезли заедно с потта“.

Ендокринологът и диетолог д-р Владимир Майоров разбива този популярен мит и обяснява защо количеството пот е лош ориентир за резултатите от тренировката и как всъщност тялото ни се освобождава от излишните килограми.

Има ли мазнини в потта?

„Потоотделянето погрешно се смята за знак за активно изгаряне на мазнини. В действителност това е просто механизъм за терморегуляция - изпаряването на водата от повърхността на кожата охлажда тялото. Мастната тъкан не излиза през порите, затова количеството пот не показва колко мазнини сте загубили“, обяснява д-р Майоров.

Потта съдържа почти изцяло вода и разтворени соли (електролити). По време на физическо натоварване тялото наистина използва мазнините като източник на енергия, но отделената пот отразява единствено загубата на течности, а не количеството изразходвани мастни запаси.

Защо кантарът показва по-малко след сауна?

След сауна или интензивна тренировка в топло помещение кантарът често показва временно отслабване. Това отново се дължи на дехидратацията. В момента, в който изпиете няколко чаши вода и възстановите водния баланс, изгубеното тегло се връща. Престояването в сауна или тренирането със специални „сауна костюми“ не изгаря мастна тъкан, а просто изцежда водата от организма.

Къде всъщност отиват излишните мазнини?

Мастната тъкан се състои от клетки, наречени адипоцити. При отслабване броят на тези клетки при възрастните хора остава сравнително умерен и стабилен - променя се единствено техният размер, тъй като те се изпразват от натрупаните липиди.

Когато тялото разгражда (оксидира) мазнините за енергия, техните атоми напускат организма по два основни пътя:

  • Чрез дишането (основната част): По-голямата част от изгорените мазнини се превръщат в въглероден диоксид и се издишват през белите дробове.
  • Чрез течностите: По-малката част се превръща във вода, която се извежда чрез урината, потта и издишания въздух.

С други думи: излишните мазнини буквално ги издишваме, а не ги изпотяваме!

Какво наистина задвижва изгарянето на мазнини?

За да започне тялото да посяга към мастните си запаси, е необходимо да се създаде калориен дефицит — да изразходвате повече енергия, отколкото приемате с храната и напитките.

Краткотрайните колебания на кантараот ден за ден за ден често се дължат на задържане на вода, съдържанието на стомашно-чревния тракт или гликогеновите запаси в мускулите. Затова мократа от пот тениска не е показател за успех - истинските резултати идват с последователност в храненето и движението, а не с екстремно изпотяване.

Източник: rambler.ru    
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