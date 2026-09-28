След 23 години: САЩ изтеглиха последните си войски от Ирак

А мериканските военни сили са завършили изтеглянето си от Ирак в рамките на договорения между Вашингтон и Багдад план от 2024 г., съобщи иракски правителствен представител, цитиран от ДПА.

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По думите му всички американски бойни части и екипи за логистична подкрепа са напуснали страната. Към момента обаче няма официално потвърждение от американска страна.

Пълното изтегляне беше планирано да приключи до 30 септември 2026 г. САЩ и Ирак договориха поетапното прекратяване на военната мисия на международната коалиция срещу „Ислямска държава“ през 2024 г.

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Краят на американското военно присъствие

През последните години в Ирак бяха разположени около 2500 американски военнослужещи. Преди окончателното изтегляне американските сили имаха присъствие в Ербил в автономния Кюрдски регион, в база край летището в Багдад и в т.нар. Зелена зона в столицата.

Според договореностите между Вашингтон и Багдад основната част от силите на международната коалиция вече беше напуснала федерален Ирак през 2025 г., а последните американски военнослужещи останаха в Кюрдския регион до финалния етап на изтеглянето.

Иракското правителство определи 30 септември като окончателна дата за приключване на военната мисия на коалицията и изтеглянето на нейните сили.

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Началото на войната срещу „Ислямска държава“

САЩ и съюзниците им започнаха военната кампания срещу „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия през 2014 г., след като джихадистката организация завзе обширни територии в двете държави.

Териториалният контрол на групировката в Ирак беше окончателно прекратен през 2017 г., а през 2019 г. беше обявен краят на териториалния ѝ халифат в Сирия.

Въпреки това клетки на „Ислямска държава“ продължават да действат в Ирак и периодично извършват нападения. Организацията обаче вече не контролира големи територии като тези, които държеше в разгара на конфликта.

Напрежението с Иран

Ситуацията със сигурността в Ирак се усложни допълнително на фона на войната между САЩ и Иран. През последните години подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Ирак извършиха нападения срещу американски цели, а напрежението между Вашингтон и Техеран многократно поставяше страната в центъра на регионалната конфронтация.

По време на настоящия конфликт бяха извършени множество атаки срещу американски обекти и военни части в Ирак, както и срещу свързани с кюрдските сили цели.

Изтеглянето на американските войски се очаква да бъде приветствано от Иран и подкрепяните от него въоръжени групировки.

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Паралелно с изтеглянето на американските сили иракското правителство се опита да постигне разоръжаване или интегриране в държавните структури на въоръжените групировки, свързани с Иран.

Първоначално беше поставен срок за това до края на септември 2026 г., но през септември правителството на премиера Али аз Зайди отложи крайния срок до 30 юни 2027 г. Процесът трябва да се извърши поетапно.

Много от най-влиятелните групировки обаче се противопоставят на разоръжаването. Това оставя сериозни въпроси за сигурността в страната след края на американското военно присъствие.

Ирак обявява дни на суверенитет

Във връзка с приключването на изтеглянето иракското правителство обяви четиридневни официални почивни дни от 30 септември до 3 октомври.

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Периодът ще бъде отбелязан като „Дни на суверенитета“ и ще съвпадне с очакваното приключване на американското военно присъствие в страната.

САЩ и техните съюзници нахлуха в Ирак през 2003 г. и свалиха от власт режима на Саддам Хюсеин.

Американските войски се изтеглиха от страната през 2011 г., но се завърнаха три години по-късно по искане на иракското правителство, за да помогнат в борбата срещу „Ислямска държава“.