Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

О т всички проекти, по които работим за София, Зеленият ринг е най-специалният за мен, защото може да промени не едно конкретно място, а начина, по който се движим из града, срещаме се и усещаме квартала си, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

За Зеления ринг се говори от години, но сега за първи път говорим за него в сегашно време – вече има средства за проектиране, работим по терените и процедурите, а бъдещото трасе започва да се отваря за хората още преди да сме започнали строителството, посочи Терзиев. По думите му смисълът на проекта е София да свърже кварталите си по-добре, така че пътят пеша или с колело да е удобен, а близо до дома да има място за игра, почивка и срещи.

Това, което научихме на терен, ще влезе в заданието за техническия проект на първата отсечка. Успяхме да придобием необходимите терени и работим по подготовката на участъка между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“, посочи кметът. В бюджета на София вече са предвидени 155 хил. евро за технически проекти за участъците в „Изток“ и „Слатина“. Днес направихме една от важните крачки към него, започнахме да използваме мястото и да планираме бъдещето му, добави той.

Кметът отбеляза, че отсечката в „Изток“ се е изпълнила със стотици хора за фестивала „По Ринга: Изток“, които се разхождат и се забавляват. „По Ринга: Изток“ е първата спирка на пътуващия фестивал, който през пролетта продължава към следваща отсечка, съобщиха от Столичната община.

„Зелен ринг София” е стратегически проект на Столична община, който цели да превърне 30 км неизползвани терени в линеен парк, който ще свърже 30 столични квартала и ще създаде нови вело и пешеходни алеи и места за отдих, спорт и култура.

„Смятаме, че Зеленият ринг ще покаже истинския потенциал на София“, каза Васил Терзиев по време на представянето на проекта през юни. В началото на годината кметът съобщи, че целта на Столичната община е в края на 2026 г. да започне изграждането на първата отсечка на проекта „Зелен ринг“ – от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход".