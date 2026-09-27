Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

С ръбският президент Александър Вучич обяви тази вечер в обръщение към обществеността от сградата на президентството, че подава оставка от поста президент на Републиката, съобщи правителственият официоз „Политика“.

„Скъпи граждани на Сърбия, опитах се да напиша нещо смислено и да обясня решението си да подам оставка. Наричам го с конституционното му наименование, а не фалшиво съкращаване на мандата, както направиха някои други“, заяви Вучич.

Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije https://t.co/kJDyGIYzwL — Danas (@OnlineDanas) September 27, 2026

Той посочи, че е подготвил обширно обръщение, но ще прочете само няколко страници, а останалата част от речта ще произнесе „от сърце и от ума“.

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„Настъпи часът на решението. Историята ни учи, че напредъкът никога не се постига случайно, а чрез трудни избори, отговорност пред собствената съвест и решителност да продължим напред“, каза Вучич, позовавайки се на думите на бившия британски премиер Уинстън Чърчил.

Той цитира и китайския президент Си Дзинпин: „Никога не забравяй защо си започнал и ще изпълниш мисията си.“

Вучич подчерта, че мандатът на президента на Републиката се печели пряко на избори, без сметки и договорки, честно и демократично.

„Благодарен съм на гражданите, които два пъти ми гласуваха огромно доверие и по този начин ми повериха най-висшия дълг и отговорност, които човек може да получи“, заяви той.

Вучич подчерта, че за последен път като президент иска да говори за новата глава, която предстои пред Сърбия.

„Днес е денят, в който подавам оставка. За последен път като президент на Републиката ще се опитам да не ви занимавам с числа, или поне не наполовина толкова, колкото бих могъл, а да кажа няколко думи за новата глава, която предстои пред Сърбия“, каза той.

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Правейки равносметка за резултатите от управлението от 2012 г. насам, Вучич припомни, че тогава безработицата е била 25,9%, а младежката безработица е достигала 54%.

По думите му Сърбия е загубила около 500 000 работни места за период от три до четири години, а гражданите ежедневно са се притеснявали заради нестабилния курс на динара.

Ходът на Вучич е предварителен и цели да му осигури възможност да се включи пряко като кандидат-премиер и лидер на листата на управляващата Сръбска прогресивна партия на предстоящите извънредни парламентарни избори.

Според сръбското законодателство след официалното оттегляне на президента изпълняващ длъжността държавен глава става председателят на Скупщината Ана Бърнабич, а в срок до три месеца трябва да бъдат организирани и извънредни президентски избори.