Свят

Опит за селфи с мечка в Румъния прати трима туристи в болница

Става дума за двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години

9 юни 2026, 13:25
Опит за селфи с мечка в Румъния прати трима туристи в болница
Източник: iStock/GettyImages

Т рима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Става дума за двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години. Всички са откарани в болница. Двойката е с наранявания по ръцете, а младежът по единия крак.

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Според информацията, разпространена от местните власти, чужденците напълно са пренебрегнали предупредителните знаци да стоят далеч от диви животни. Португалската двойка искала да си направи селфи с мечката, докато украинецът се опитвал да я нахрани.

Местните медии цитират хотелиери в района на Трансфъгарашан, които казват, че тази година има повече туристи, които пренебрегват опасността. Въпреки цялата предоставена информация, вече има девет инцидента за две седмици.

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Предупредителните знаци за забраната за хранене на мечки са поставени през 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци.

В края на месец май румънският президент Никушор Дан атакува в Конституционния съд новия закон за методите за намеса за предотвратяване и борба с нападения от кафяви мечки. Държавният глава твърди, че той нарушава както Конституцията, така и европейското законодателство за защита на строго защитените видове.

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„Нивото на превенция, материализирано при планиран ежегоден лов, може да се счита за непропорционална мярка, освен ако не е научно доказано, че популацията на кафява мечка е прекомерно голяма и че други решения за запазване на екологичния баланс и безопасността на популацията не са достатъчни“, се посочва в жалбата на Никушор Дан.

В документа се твърди, че законът не установява ясни критерии за оценка на популацията на мечките, не споменава анализираните алтернативни методи и не обосновава въздействието върху опазването на вида.

Действието на президента Никушор Дан идва в чувствителен контекст, в който властите се опитват да намерят баланс между безопасността на населението и задълженията, поети от Румъния по отношение на опазването на биоразнообразието.

В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузоян съобщи, че се планира в Румъния да бъдат инсталирани хиляди километри електрически огради, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни.

Източник: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева    
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