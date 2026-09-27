Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

П рез изминалата седмица украинските сили са неутрализирали 10 660 руски военнослужещи, включително убити и ранени. По думите на украинския президент Володимир Зеленски, въоръжените сили са постигнали ключови успехи в сектора около Лиман, пише RBC-UKRAINE.

Днес държавният глава изслуша доклада на главнокомандващия въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати.

⚡️Zelensky says over 10,000 Russian troops killed or wounded this week as Ukrainian military advances in Lyman sector.



"The occupiers continue to be eliminated, and the designated objectives are being achieved," Zelensky wrote on X, citing a report by Ukraine's… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 27, 2026

„Имаме важни резултати от нашите сили в сектора край Лиман в Донецка област като част от операция „Вивалди“, както и от подразделенията на Десантно-щурмовите войски в рамките на поредната ни активна отбранителна операция“, заяви Зеленски.

По думите му ликвидирането на руските сили продължава и поставените цели се изпълняват. Като цяло през тази седмица украинските подразделения са неутрализирали 10 660 руски военнослужещи във всички активни участъци на фронта. Президентът допълни, че за всяка от тези загуби на противника разполагат с видео доказателства.

Зеленски отбеляза, че най-интензивните сблъсъци се водят в направленията Покровск, Константиновка и Лиман. Активни действия се провеждат още в Запорожка, Харковска и Сумска област.

„Всяка подобна седмица, в която поемаме инициативата на фронта, пречи на Русия да разгърне по-мащабна офанзива срещу Украйна. Заедно с главнокомандващия начертахме и следващите си активни ходове“, добави той.

Ходът на операция „Вивалди“

През септември Трети армейски корпус започна офанзивната операция „Вивалди“ в северната част на Донецка област. Отбранителните сили постепенно разчистват и освобождават населени места в района.

Украинските войски успяха да изтласкат руските подразделения от селището Середне без собствени загуби, като го поставиха под пълен контрол.

По-рано бе съобщено, че украинската армия е освободила площ, надхвърляща територията на град Житомир. По време на боевете са неутрализирани замаскирани сили на противника и е създаден плацдарм за по-нататъшно придвижване в региона.

В рамките на операция „Вивалди“ Трети армейски корпус приложи и нова тактика: разгръщане на модернизирани наземни бойни роботи, оборудвани с гранатомети, за щурм на руските позиции без прякото участие на пехота.