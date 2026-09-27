България

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

Заради висящото дело в Кочани 23-годишната жена е със забрана да напуска Северна Македония, а здравословното ѝ състояние се влошава без възможност за подходящо лечение

27 септември 2026, 20:35
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Д елото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова в Кочани продължава в понеделник със заседание, на което предстои да бъдат изслушани вещите лица, изготвили експертизите по случая, предава NOVA.

Михайлова е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай, при който самата тя е пострадала сериозно. Заради съдебното производство ѝ е наложена забрана да напуска Кочани и Северна Македония, което възпрепятства осигуряването на необходимото ѝ медицинско лечение.

Ива Михайлова пред съда в Кочани: Надявам се на справедлив процес и лечение в България

„Утре се надявам процесът да продължи справедливо. До момента не смятам, че е било справедливо, но се надявам утре да се обърнат нещата. Моите вещи лица ще покажат своите експертизи, които твърдят противоположното на това от прокуратурата. Аз изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник“, каза Ива Михайлова.

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, ще присъстват и български депутати

Бащата на Ива заявява, че дъщеря му е набедена за фаталната катастрофа заради българското ѝ гражданство.

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