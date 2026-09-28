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На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава

Японецът Тошисуке Канадзава спечели 19-ата си национална титла, тренира шест дни в седмицата, спазва строг хранителен режим и твърди, че е 100% натурален

28 септември 2026, 07:01
На 90 години и шампион по културизъм: Невероятната история на Тошисуке Канадзава
Източник: iStock Photos

Т ошисуке Канадзава си спомня за дългата си и забележителна кариера, когато внезапно спира и отправя необичайно предложение: „Да си сваля ли горнището?“

Той се съблича до кръста и показва гладко, загоряло тяло, мускули, за които повечето мъже могат само да мечтаят, и изпъкнали вени по ръцете - резултат от безброй часове във фитнеса, пише „Гардиън“.

Има и още нещо, което прави физиката му още по-впечатляваща: миналия месец, ден преди да спечели поредното голямо състезание, шампионът по културизъм навърши 90 години.

Днес, докато отпива зелен чай във фитнес залата, която управлява в Хирошима, Канадзава си спомня с усмивка победата над още седем мъже в категорията над 85 години на Японското първенство по културизъм за ветерани. Това е неговата 19-а национална титла и, както сам настоява, няма да бъде последната.

Роден през 1936 г. в префектура Шимане на брега на Японско море, Канадзава бил талантлив плувец и се представял отлично на 1500 метра свободен стил като ученик. След като мускулен проблем сложил край на мечтата му да участва на Олимпийски игри, той решил да стане професионален културист.

„Майка ми беше скептична, но ме подкрепяше. Баща ми беше категорично против - смяташе, че младите мъже трябва да работят. Казах им, че искам да бъда най-добрият в Япония, но ще ми трябват няколко години, за да го постигна“, разказва той. 

Следващите пет години Канадзава живял почти като отшелник, тренирал по шест часа дневно и се хранел с прости ястия, приготвяни от майка му. Парите, които изкарвал от случайна работа по доставки на електрически уреди, харчел за мляко и сирене.

На 24 години изпълнил обещанието към родителите си и спечелил титлата „Мистър Япония“. Три години по-късно повторил успеха. След това печели още много медали и през 1967 г. участва в състезанието „Мистър Вселена“ в Монреал заедно с Арнолд Шварценегер и победителя Серхио Олива.

Канадзава завършва четвърти в надпреварата, а след като навършва 80 години, печели шест световни първенства за ветерани.

Той далеч не е единственият японски спортист, който продължава да постига забележителни резултати в напреднала възраст. На 59 години Казуйоши Миура е най-възрастният действащ професионален футболист в света, а 91-годишната плувкиня Шоко Йонедзава поставя световни рекорди при ветераните.

Мореплавателят Кеничи Хорие обяви на 88-ия си рожден ден този месец, че следващата пролет ще направи още един опит за самостоятелно плаване без прекъсване през Тихия океан. Миналата година Шинтаро Окуяма завърши официален маратон за 8 часа, 43 минути и 46 секунди. Тогава той беше на 96 години.

Канадзава отдава дълголетието си и способността да продължава да прави серии от набирания и преси с крака на здравословния начин на живот. Никога не е пушил и не е употребявал алкохол, а преди десетилетия се отказал от месото и рибата.

Храненето му се състои основно от кафяв ориз с малко фурикаке, натто и мисо супа, в която добавя по няколко сурови яйца.

„Преди пиех по шест протеинови шейка дневно, сега са три. С напредването на възрастта ми е по-трудно да приемам толкова много течности“, разказва той.

Наложило му се е да направи и други компромиси. Вече не изпълнява клекове и лежанка и предпочита тренировъчните машини пред свободните тежести.

„Правя това, което е най-добро за мен и за тялото ми на тази възраст“, казва още той.

Той никога не е боледувал сериозно и твърди, че последните му медицински изследвания са показали резултати, които обикновено се свързват с много по-млад човек.

„Възстановяването след тренировки с тежести отнема повече време, отколкото преди, затова се старая да почивам достатъчно между сериите и да спя около седем часа всяка нощ“, каза Канадзава.

Той тренира по два часа дневно, шест дни в седмицата, във фитнеса си в Хирошима, който се намира на кратко разстояние пеша от Мемориалния парк на мира, посветен на жертвите на атомната бомбардировка.

„И съм 100% натурален“, добавя той, подчертавайки, че успехите му са резултат единствено от усилена работа, а не от препарати за подобряване на представянето.

След това се усмихва: „И още не съм си изгубил ума, нали?“

След като печели две титли „Мистър Япония“, Канадзава се оттегля от състезателния културизъм в средата на 30-те си години. На 50 години обаче се завръща, за да окуражи съпругата си, която страдала от хронично заболяване.

„Жена ми винаги ме е подкрепяла, но често боледуваше. Видях колко съм се отпуснал след оттеглянето си и исках да ѝ покажа, че всичко е възможно“, разказва той. 

Седем години по-късно той печели първото място на първенство за ветерани.

„Тогава бях във върховата си физическа форма“, спомня си той.

Статутът на Япония като свръхзастаряващо общество често поражда негативни заглавия за обезлюдяването, икономическия спад и нарастващите разходи за здравни и социални грижи, които тежат върху по-младите поколения.

Почти 30% от населението на страната от 123,7 млн. души е на възраст над 64 години, а данни, публикувани миналия месец, показаха, че броят на столетниците вече надхвърля 100 000, като почти 90% от тях са жени.

„Възрастните японци правят невероятни неща, но се притеснявам, че твърде много от тях се отказват от нещата, които са правили, когато са били по-млади“, каза Канадзава.

Този месец той зае четвърто място в категорията за смесени двойки на Откритото първенство на Япония заедно с Асука Миямае, която е с 39 години по-млада от него.

„Това е като когато мускулите на краката започнат да отслабват и просто го оставиш да се случи, защото смяташ, че е неизбежно. Никога не съм искал да бъда такъв и затова правя това, което правя. Искам да бъда културист до деня, в който умра“, заключи той.

Източник: БГНЕС    
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