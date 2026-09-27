Свят

Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си

Над 70% от гласоподавателите гласуваха против предложението за затягане на конституционния неутралитет, което щеше да забрани участие в икономически санкции

27 септември 2026, 22:39
Швейцария отхвърли на референдум засилване на неутралитета си
Източник: АР/БТА

Ш вейцария отхвърли днес на референдум предложението неутралитетът на страната да залегне по-строго в Конституцията, показват окончателните резултати от гласуването, цитирани от световните агенции.

Данните на Федералната статистическа служба показаха, че 70,2% от хората са гласували против предложението.

Гражданската инициатива, подкрепена от десни националисти, предвиждаше в Конституцията да бъде заложен принципът на "засилен неутралитет", който изключва участието на страната във военни съюзи като НАТО, както и да не се налагат икономически санкции срещу трети държави, освен ако те не са разпоредени от ООН.

"Оставаме ангажирани с тази политика на неутралитет, която позволява на Швейцария да налага санкции и да заема позиция на световната сцена", заявиха от Социалистическата партия.

Поддържането на неутралитет по отношение на военни конфликти между други държави е заложен във Федералната конституция на Швейцария от 1848 г.

Споровете между политически сили за тълкуването на неутралитета започнаха, след като Швейцария се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради руската инвазия в Украйна. Също така Швейцария стана и непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2023 и 2024 г.

"Неутралитетът винаги се е прилагал с известно поле за маневриране. Неутралитетът не означава, че Швейцария си затваря очите, когато се нарушават международните правила", заяви наскоро швейцарският външен министър Иняцио Касис.

Инициаторите на референдума се застъпваха за по-строго тълкуване на неутралитета, което не предвижда сътрудничество с НАТО, например. Инициативата бе подкрепена от Швейцарската народна партия - дясна националистическа формация, което е и водеща политическа сила в страната. "Сигурността на страната ни в момента е подложена на огромна заплаха“, заяви Валтер Вобман, председател на инициативния комитет, произвел референдума.

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Днес швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум и друга гражданска инициатива, която бе насочена към стимулиране на местното производство на храни и намаляване на зависимостта от внос. Според първоначалните прогнози 72% от гласоподавателите са гласували против предложението, което целеше делът на храните, произведени в страната, да достигне 70% в рамките на десет години. Правителството определи тази цел като изключително трудна, ако не и невъзможна за постигане.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
Швейцария референдум неутралитет конституция санкции НАТО
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново

Крива маркировка изненада шофьори между Гара Елин Пелин и Лесново

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Зеленски: За една седмица неутрализирахме над 10 000 руски войници

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

Тежък инцидент в Айтоския проход: 62-годишна жена загина при челен удар с камион

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Масирана сервизна акция засяга 2,8 млн. автомобила на Audi и VW

Масирана сервизна акция засяга 2,8 млн. автомобила на Audi и VW

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

Васил Терзиев за „Зеления ринг“: Проектът, който ще промени придвижването в София

България Преди 2 часа

От всички проекти за София Зеленият ринг е най-специалният за мен, отбеляза кметът във Фейсбук

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

Ива Михайлова от Кочани: Надявам се процесът най-накрая да продължи справедливо

България Преди 2 часа

Заради висящото дело в Кочани 23-годишната жена е със забрана да напуска Северна Македония, а здравословното ѝ състояние се влошава без възможност за подходящо лечение

Кремираха сина на Синди Крауфорд дни след смъртта му

Кремираха сина на Синди Крауфорд дни след смъртта му

Свят Преди 5 часа

Близките на Пресли Гербер го изпращат в тесен кръг, докато властите очакват токсикологичните анализи. Появяват се въпроси около медицинските грижи в луксозния рехабилитационен център в Лос Анджелис и предписаните му силни медикаменти

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Свят Преди 6 часа

Задържаните край базата „Феърфорд“ са разследвани и за нарушения на Закона за взривните вещества, а десетки домакинства са евакуирани като предпазна мярка

Илияна Йотова

Йотова за ООН: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави

България Преди 6 часа

Държавният глава изтъкна сигурността в Черно море и нуждата от мирни преговори, като обясни и причините да не участва в общата снимка към съвместно изявление на 40 страни

Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

България Преди 7 часа

Около 30-годишен таксиметров шофьор е починал на място след челен сблъсък с камион

Алина Хаба

Алина Хаба се омъжи за турски милиардер на пищна сватба в Ню Йорк

Свят Преди 7 часа

Бившата лична адвокатка на Доналд Тръмп, 42-годишната Алина Хаба, се омъжи за 29-годишния турски милиардер Турхан Милдън. На бляскавото тържество в емблематичния хотел „Уолдорф Астория“ в Ню Йорк присъстваха топ официални лица и VIP гости

Подводен дрон на САЩ

Иран залови подводен дрон на САЩ, изпълнявал шпионска мисия в Ормузкия проток

Свят Преди 7 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за заловен високотехнологичен апарат „Ремус 600“, изпълнявал разузнавателна мисия в стратегическия воден коридор

Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал

Опустошителни наводнения и свлачища взеха десетки жертви в Индия и Непал

Свят Преди 7 часа

Проливни дъждове причиниха тежки щети върху инфраструктурата и селското стопанство, а властите в Непал предупреждават за опасност от нови внезапни прииждания на реки

Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова

ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

България Преди 8 часа

Всяка СИК ще извърши контролно ръчно преброяване на разписките за сравнение на данните, но официалният резултат остава този от протокола на машината

Папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV: Католическата църква да признае собствените си провали

Свят Преди 8 часа

Призивът бе отправен в Лурд преди срещата му със седем жертви на посегателства от духовници във Франция

Михайло Федоров

Михайло Федоров създава "Армия от роботи"

Свят Преди 9 часа

Бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров представи инициативата на конференцията IT Arena във Лвов

ДАНС разбиха секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

ДАНС разбиха секта - задържаха шаман, използвал психоактивни вещества при ритуали

България Преди 9 часа

Според ДАНС той се представял за посредник с „висши духове“ и обещавал ментално и физическо излекуване

Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.

Иран е готов да отговори на евентуални нови американски удари

Свят Преди 10 часа

Командващият иранската армия Амир Хатами заяви, че Техеран няма да приеме да бъде лишен от възможността да търгува

Катастрофирал автобус на магистрала А19 близо до Рьобел, провинция Мекленбург-Предна Померания, 4 юли 2026 г.

Автобус се преобърна на магистрала в Германия, двама загинаха, близо 25 са ранени

Свят Преди 10 часа

Инцидентът е станал край Бухлое в Бавария рано сутринта.

Александър Вучич

Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

Свят Преди 10 часа

Александър Вучич обяви, че ще напусне поста на 27 септември и ще участва в изборите на 25 октомври

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Спасиха коза от скалите край Балчик

sinoptik.bg
1

Прохладна и ветровита есен в края на септември

sinoptik.bg

Ревнива ли съм? 10 знака, които подсказват, че ще загубиш връзката си без причина

Edna.bg

Гуинет Полтроу на 54 - жената синоним на империя

Edna.bg

Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка

Nova.bg

Жена загина при катастрофа между лека кола и камион в Бургаско

Nova.bg