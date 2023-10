Мария Габриел изказа съболезнования към близките на жертвите от атентата в Белгия

В ицепремиерът и външен министър Мария Габриел изказва съболезнования на близките на жертвите на атентата снощи в Брюксел, Белгия.

България е солидарна с Белгия и Швеция в този труден момент, написа Габриел в социалната мрежа Х.

My condolences to the loved ones of the victims in Brussels last night.

Bulgaria stands in solidarity with #Belgium and #Sweden in this difficult time.@alexanderdecroo @SwedishPM @hadjalahbib @TobiasBillstrom @EU_Commission @CharlesMichel