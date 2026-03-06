Любопитно

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Ан Хатауей представи първия сингъл „Burial“ от новия психологически трилър „Майка Мери“, в който влиза в ролята на поп звезда. Песента е създадена с Чарли XCX, Джордж Даниел и Джак Антоноф и вече е достъпна в стрийминг платформите.

6 март 2026, 11:23
Източник: Getty Images

А н Хатауей показа вокалните си умения в нова песен от новия си психологически трилър „Майка Мери“, в който влиза в ролята на поп звезда.

Песента е написана от 43-годишната Хатауей заедно с истинската поп звезда Чарли XCX, съпруга ѝ Джордж Даниел – барабанист на групата The 1975 – и Джак Антоноф. Парчето е синтпоп композиция със завладяващи вокали на Хатауей и повтарящ се рефрен: „Това е твоето погребение“.

A24 пусна и 30-секундно видео в YouTube, озаглавено „Greatest Hits (Official Album Teaser)“, което представя откъси от „Майка Мери“. В него Хатауей се появява в образа на героинята си и изпълнява песни като „Burial“ на сцена пред публика.

Публикуването на видеото и песента са първите промоционални материали, които студиото разпространява за „Майка Мери“ след трейлъра, излязъл през декември.

Хатауей си партнира във филма с Михаела Коел, Хънтър Шафер, Атина Фризел, Кая Гербер, Джесика Браун Финдли, Алба Баптиста, Исаура Барбе-Браун, Сиан Клифърд и FKA Twigs.

Режисьор на филма е Дейвид Лоуъри („Зеленият рицар“). Туигс, на 38 години, Антоноф, на 41 години, и Чарли XCX, на 33 години, работят заедно по оригиналната музика към лентата, която ще звучи през целия филм след „ „Burial“.

„Дълго заровени рани изплуват на повърхността, когато емблематичната поп звезда Mother Mary се събира отново с отчуждения си най-добър приятел и бивш дизайнер на костюми Сам Анселм (Коел, 38) в навечерието на завръщането си“, гласи синопсисът на филма.

Хатауей говори за участието си в „Майка Мери“ и в коричната история на списание Vogue от август 2025 г. Според изданието героинята ѝ е „своеобразен хибрид между Гага и Тейлър Суифт“, която търси приятел, „който ѝ е помогнал да изгради всепоглъщащия ѝ публичен образ“, когато достига най-ниската точка в кариерата си.

В интервюто актрисата разказва, че е положила сериозни усилия, за да влезе в образа на изключително успешна изпълнителка.

„Трябваше да се примиря с това, че съм начинаеща. Смирението, което се случва – да се появяваш всеки ден, знаейки, че ще се провалиш. И всичко трябва да е наред. Не си „лош“. Ти си просто начинаеща“, каза тя пред Vogue.

„За да стигна до този начин на мислене – трябваше да се откажа от някои неща, които бяха трудни за премахване. Беше добре дошло. Но беше трудно, както трансформационните преживявания могат да бъдат трудни.“

„Майка Мери“ ще излезе първо в ограничен брой кина на 17 април, а от 24 април ще бъде разпространен в цялата страна.

Източник: people.com    
Ан Хатауей Майка Мери Психологически трилър Поп звезда Burial песен Филмова музика A24 студио Чарли XCX Джак Антоноф Синтпоп
