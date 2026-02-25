„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Г ероят на Чарлз Дикенс - Уилкинс Микобър - и Владимир Путин са малко вероятна двойка. Въпреки своята безотговорност, измисленият Микобър е жизнерадостен тип; руският лидер е човек на мрачното безразличие, който дори когато се шегува, го прави, за да унижава. Но те споделят едно общо нещо: вярата, че „нещата ще се наредят от само себе си“, пише в свой анализ Politico .

Четири години след началото на пълномащабната инвазия, войната на Путин изглежда невъзможна за спечелване на фронта. На колосална цена в изгубени животи, неговите сили не успяха дори да превземат целия Донбас. Преди танковете да пресекат границата, Русия окупираше около 7% от Украйна. Месец след началото на войната те бяха 27%. Но оттогава Русия е блокирала на нива от около 18-19%, според центъра „Белфер“ към Харвард.

Признаваме, че през последната година руските сили напреднаха мудно и завзеха 4700 квадратни километра територия - около два пъти размера на Москва - но те не успяха да пробият укрепения пояс, който украинците изградиха в западен Донецк. В съседна Запорожка област руснаците дори бяха принудени да отстъпят, пише в анализа си Politico.

Путин обаче упорства. Защо? Той трябва да покаже голяма победа, за да оправдае огромните разходи, а демобилизирането на военната икономика крие сериозни политически рискове. И тук влиза в сила „Принципът на Микобър“. Въпреки недостига на хора, Русия вероятно има капацитет да води война още известно време. Военната машина функционира прилично - властите успяват да покриват текущите загуби, но нямат капацитет да увеличат значително ресурсите.

Предизвикателството пред Украйна: Математиката на живата сила

В същото време предизвикателството пред Украйна по отношение на живата сила е от по-висок порядък. Около два милиона украинци са издирвани за нарушения на военната отчетност, разкри новият министър на отбраната Михайло Федоров миналия месец. През ноември прокуратурата обяви, че има 310 000 висящи дела за дезертирство, като по-голямата част са от 2025 г. Просто казано, въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не набират достатъчно хора, за да компенсират загубите.

Мобилизацията е непопулярна и се забелязва нарастващо нежелание за служба. Факторите за това са институционална слабост, корупция, социално изтощение и влиянието на руската пропаганда. Много се пише за недостига на ракети, но по-малко внимание се обръща на математиката на човешкия ресурс, която не е в полза на Украйна, ако Путин успее да удължи войната на изтощение, пише Politico.

Опозиционни политици отбелязват, че нежеланието за служба се подхранва от усещането, че Западът е готов да води тази война „до последния украинец“. Тази фраза се чува все по-често сред обикновените хора, натоварена с горчивина към Америка на Доналд Тръмп заради спирането на директните помощи, както и към Унгария, която тази седмица се опита да блокира заема от 90 милиарда евро.

Вътрешна несигурност

Означава ли това, че Украйна е пред пречупване? Путин вероятно се надява на това. Неговата безмилостна зимна кампания срещу енергийната инфраструктура цели да прекърши волята на населението.

Бившият президент Петро Порошенко изрази загриженост, че неговият наследник Володимир Зеленски е направил тактическа грешка, като се е включил в преговори, които рискуват да засилят политическите сътресения в страната. Териториалните отстъпки, които Путин изисква, са част от руския сценарий за дестабилизиране на Украйна отвътре. Ако се стигне до сделка, тя ще изисква референдум, а опозицията срещу предаването на земя би била огромна, пише Politico.

Много патриоти, които са се сражавали, биха видели това като „нож в гърба“. „Не виждам парламентът някога да приеме подобно нещо. Това би се сметнало за капитулация“, заяви опозиционният депутат Олександра Устинова.

Путин може би е хванат в дилема - войната му е неспечелима на бойното поле в смисъл, че няма сили да завоюва цяла Украйна - но той чака „нещата ще се наредят от само себе си“. Междувременно Украйна трябва да продължи напред: тя също не може да спечели на бойното поле и да си върне всичко, но трябва да оцелее, надявайки се Русия в крайна сметка да се умори и да принуди Путин да започне сериозни преговори.