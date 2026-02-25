Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия. Правителството залага на модел, ориентиран към качество, който вече привлича около 2,5 милиона посетители годишно.

Черна гора все по-осезаемо се налага на европейската туристическа сцена. Тази малка държава, която може да бъде прекосена с автомобил за около два часа, избира развитие на туризма, основано на качество, а не на масовост.

„Искаме да се позиционираме като качествена туристическа дестинация с услуги и настаняване от високо ниво“, обяснява министърът на туризма Симонида Кордич в интервю за „Евронюз“.

„Черна гора разполага с почти недокосната природа, която предлага огромни възможности за активен туризъм и най-вече за хора, търсещи автентични преживявания“, продължи тя.

Данните подкрепят този оптимизъм. През последните години страната привлича около 2,5 милиона туристи годишно - впечатляващ резултат за осмата по големина държава в Европа. Туризмът формира приблизително една четвърт от брутния вътрешен продукт и е сред основните стълбове на националната икономика.

Големи международни хотелски вериги като Хилтън, Хаят, Мелия, Радисън и Иберостар насочват погледите си към черногорското крайбрежие, изграждайки мащабни комплекси в елитни зони като Порто Монтенегро и Которският залив.

Днес страната разполага с около 500 хотела, включително все по-разрастваща се мрежа от петзвездни и бутикови места за настаняване, насочени към взискателни пътешественици.

Паралелно с това се разширяват и въздушните връзки с големи столици.

„Общо имаме около 60 авиокомпании с полети до и от повечето европейски дестинации. Много сме ангажирани с подобряването на свързаността“, казва Кордич. По думите ѝ страната все по-често привлича туристи от Западна Европа, както и посетители от Съединените щати, Китай и Израел.

Черна гора е свързана с над 130 дестинации чрез директни полети от двете си международни летища - около 60 връзки към Тиват и 70 към столицата Подгорица, като през лятото има и директни полети от Мадрид и Барселона.

Разположена на историческия кръстопът между Изтока и Запада, Черна гора граничи със Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания и Косово. Това стратегическо положение е оставило пъстър културен отпечатък, видим в архитектурата, кухнята и традициите.

Компактните ѝ размери позволяват контрасти в рамките на един ден - закуска в планината и следобедно къпане в Адриатика.

„Това е една от най-вълнуващите дестинации, защото предлага огромно разнообразие от природни, културни и други възможности, каквито не бихте очаквали от страна с такъв мащаб“, подчертава Кордич.

Черна гора е природен рай с пет национални парка. Най-големият от тях - Национален парк Дурмитор в северната част на страната, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, привлича хиляди туристи от цяла Европа. В непосредствена близост се намира Каньонът на река Тара, вторият по дължина в света след Гранд каньон на Колорадо, заобиколен от гъсти гори и алпийски езера.

По пътя от вътрешността към крайбрежието се издига и друг символ на страната – православният Манастир Острог, важно поклонническо място от XVII век, вградено в скален масив и предлагащо спираща дъха гледка.

Най-големият магнит за международния туризъм остава крайбрежието с близо 300 километра по Адриатическо море. Будва с над 2500 години история е епицентърът на черногорския туризъм - „Сен Тропе на Балканите“ със своя нощен живот, плажове и луксозни яхти.

В южния край на страната се намира Улцин с плажа Велика плажа - един от най-дългите в Европа, простиращ се на повече от 13 километра фин пясък. Цялото крайбрежие е осеяно с древни крепости, предлагащи впечатляващи панорамни гледки.

Сред значимите градове се открояват още Цетине и Котор. Първият е бившата кралска столица и днес приютява официалната резиденция на президента, докато сегашната столица Подгорица се намира на изток, между Которския залив и Скадарското езеро, най-голямото на Балканите.

Котор е средновековен укрепен град и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Известен е като „градът на котките“, тъй като стотици от тях се разхождат свободно по улиците под закрилата на общината и дори имат собствен музей. Которският залив, навлизащ на около 30 километра навътре в сушата, оформя пощенска картичка между планините и морето.

В европейски контекст, в който пътешествениците търсят автентични, устойчиви и различни преживявания, Черна гора се утвърждава като убедителна алтернатива. Комбинацията от драматични планини, светло крайбрежие, историческо наследство и ясна стратегическа визия я превръща в едно от големите открития на континенталния туризъм.

„Тук можете да се насладите на истинския начин на живот, а не на нещо изкуствено създадено като туристически продукт. Ние предлагаме ново и автентично преживяване“, казва министърът на туризма.

С еврото като официална валута - прието без членство в ЕС и без формално споразумение - с постоянен статут на кандидат за Европейски съюз и ясна стратегия за международно позициониране, Черна гора гледа към 2028 г. като възможна година за членство. Черната планина вече не е тайна - тя е дестинация, която уверено заявява мястото си на европейската туристическа карта.

Източник: БГНЕС    
