КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита

29 декември 2025, 13:24
КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените
Източник: МС

И нституциите реагират своевременно при констатирани случаи на необосновано покачване на цените и се налагат санкции, следи се стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото. Това докладваха председателят на КЗП Александър Колячев и изпълнителният директор на НАП Христо Марков на редовното заседание на Механизма за еврото, свикано от министър-председателя Росен Желязков.

Близо 700 са извършените проверки до момента на територията на цялата страна от страна на НАП. От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. Контролът обхваща както големите магазини на търговските вериги, също такива на локални търговци и малките квартални обекти за продажба на храни. За констатирани нарушения са наложени санкции, посочи изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

От КЗП отчетоха, че са извършени няколко хиляди проверки на търговски обекти, предимно хранителни магазини. От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита. Проверките продължават, като са планирани в различни сектори, вече и в сферата на услугите.

От началото на 2026 година двете институции спират издаването на предписания и за недобросъвестните търговци директно ще бъдат налагани санкции - за ценообразуване и двойно обозначение в лева и евро на цени върху етикетите в търговските обекти.

Източник: МС    
Покачване на цените Санкции Въвеждане на еврото КЗП НАП Проверки Търговски обекти Нарушения Двойно обозначение на цени Ценообразуване
