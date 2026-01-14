България

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой

14 януари 2026, 09:23
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил
Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Отварят за скиори Витоша и Беклемето
Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан
Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари
Изслушват кандидатите за български европрокурор

Изслушват кандидатите за български европрокурор
ПП-ДБ и

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване
Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията
Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

К омисията за защита на потребителите (КЗП) съобщи за ръст на броя на сигналите в сряда, 14 януари и две седмици след влизането на страната в еврозоната, предаде NOVA.

„Масово оплакванията и жалбите, които постъпват при нас, а те към момента само за седмицата 9-12 януари са много на брой, около 1600 сигнала, са свързани предимно със Закона за въвеждане на еврото“, обясни председателят на КЗП Александър Колячев, в ефира на „Здравей, България“.

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

Потребителите сигнализират за широк спектър от некоректни практики в търговската мрежа. Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой. Колячев подчерта, че връщането на ресто в лева вместо в евро е нарушение, което се следи стриктно. „Най-честите оплаквания са неправилно превалутиране, плащане само с карта и точни суми, връщане на ресто в лева при налично евро“, посочи председателят на КЗП.

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Една от най-дискутираните теми е рязкото поскъпване на издаването на лични карти от страна на МВР – от 18 на 30 лева. Калячев обяви, че няма да остави този случай без проверка, въпреки че става въпрос за държавна такса. „Ще поискаме становище на министерството, в което те подробно да ни обосноват защо се е наложило това вдигане, кога е било решено и по отношение на кои документи“, заяви председателят на КЗП. Той допълни, че подобен контрол се извършва и върху общински услуги, като даде пример с Бургас, където е било отменено закръгляне на билета за градски транспорт, и София, където се проверява сигнал за удвояване на таксата за вход на автомобили в гробищните паркове от 2 на 4 лева.

Комисията излезе с предупреждение към потребителите да не приемат банкноти, върху които е писано или има политически знаци, тъй като Българската народна банка (БНБ) отказва да ги заменя. „Такава банкнота те в БНБ няма да приемат. Това означава, че търговецът, ако я вземе тази банкнота, тя в крайна сметка няма да може да влезе в БНБ, той губи“, поясни Колячев. По отношение на вендинг автоматите, той беше категоричен, че по закон те трябва да работят само с евро и да връщат ресто единствено в новата валута. Проведени са срещи с браншовите асоциации, за да се гарантира, че операторите ще подсигурят наличности от евро монети в машините си.

КЗП прави стриктно разграничение между легитимното вдигане на цените и спекулативните практики. Колячев обясни, че ако малък фризьорски салон повиши цените си заради увеличени разходи за труд и данъци от януари, това може да се счита за обосновано при предоставяне на съответните документи. Ситуацията при големите вериги обаче е по-различна. „Ако имате 1000 хранителни продукта и кажете: „Заплатите се вдигат“, не непременно заплатата се отразява върху цената на продукта. По-скоро цената на тези продукти е зависима от доставната цена, а не от заплатата“, уточни той.

Комисията продължава масовите си проверки в цялата страна, като често работи съвместно с общинските търговски отдели. Колячев призова гражданите да продължат да подават сигнали, като увери, че анонимността им се запазва в максимална степен при извършването на инспекциите на терен. За потребителите, пазаруващи онлайн, председателят напомни, че 14-дневният срок за отказ от покупка остава в сила и е ключов механизъм за защита в новата валутна среда.

На финала Калячев споделя, че казусът в Плевен вече е решен и е възобновено плащането на данъците. 

Източник: NOVA    
КЗП Еврозона Потребителски сигнали Некоректни търговски практики Неправилно превалутиране Поскъпване на услуги Лични карти Банкноти с надписи Вендинг автомати Онлайн пазаруване
Последвайте ни

По темата

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

pariteni.bg
Бързото зареждане се оказва основна причина за деградация на батериите

Бързото зареждане се оказва основна причина за деградация на батериите

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 3 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 3 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 3 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 3 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 17 минути

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Зеленски призна за трудности в Украйна

Зеленски призна за трудности в Украйна

Свят Преди 33 минути

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи той

Антиправителствен протест в Иран

BBC: Авторитарните режими умират постепенно, после внезапно. А Иран?

Свят Преди 54 минути

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 1 час

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 1 час

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

Делси Родригес

Социалната мрежа „Екс“ отново е достъпна във Венецуела

Свят Преди 1 час

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Свят Преди 1 час

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 1 час

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Катастрофата в Тайланд, при която кран падна върху преминаващ влак

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Свят Преди 1 час

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Белият дом определи реакцията му като уместна

Кийфър Съдърланд

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Любопитно Преди 2 часа

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Свят Преди 2 часа

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 2 часа

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Любопитно Преди 2 часа

Храм-паметник „Александър Невски“ е символ на София – построен 1904–1912 г. по проект на Померанцев като благодарност към Русия, бомбардиран през ВСВ, с позлатени куполи (8+ кг злато), огромни размери и крипта-музей с икони и копие на съкровището Наги Сент Миклош

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Свят Преди 3 часа

Разговорите са инициирани от датската страна

<p>Почина жената,&nbsp;дала началото на движението за граждански права в САЩ</p>

Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 3 часа

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

От екранна любов до публичен удар: Крис Нот се обърна срещу Сара Джесика Паркър с грозна нападка за наградта й "Златен Глобус"

Edna.bg

Днес почитаме паметта на една светица и просветителка: Ето кой има имен ден...

Edna.bg

Дунав обяви раздяла с крило

Gong.bg

В Челси назначили "шпионин" до Мареска заради контузиите

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg