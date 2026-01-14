КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

К омисията за защита на потребителите (КЗП) съобщи за ръст на броя на сигналите в сряда, 14 януари и две седмици след влизането на страната в еврозоната, предаде NOVA.

„Масово оплакванията и жалбите, които постъпват при нас, а те към момента само за седмицата 9-12 януари са много на брой, около 1600 сигнала, са свързани предимно със Закона за въвеждане на еврото“, обясни председателят на КЗП Александър Колячев, в ефира на „Здравей, България“.

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

Потребителите сигнализират за широк спектър от некоректни практики в търговската мрежа. Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой. Колячев подчерта, че връщането на ресто в лева вместо в евро е нарушение, което се следи стриктно. „Най-честите оплаквания са неправилно превалутиране, плащане само с карта и точни суми, връщане на ресто в лева при налично евро“, посочи председателят на КЗП.

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Една от най-дискутираните теми е рязкото поскъпване на издаването на лични карти от страна на МВР – от 18 на 30 лева. Калячев обяви, че няма да остави този случай без проверка, въпреки че става въпрос за държавна такса. „Ще поискаме становище на министерството, в което те подробно да ни обосноват защо се е наложило това вдигане, кога е било решено и по отношение на кои документи“, заяви председателят на КЗП. Той допълни, че подобен контрол се извършва и върху общински услуги, като даде пример с Бургас, където е било отменено закръгляне на билета за градски транспорт, и София, където се проверява сигнал за удвояване на таксата за вход на автомобили в гробищните паркове от 2 на 4 лева.

Комисията излезе с предупреждение към потребителите да не приемат банкноти, върху които е писано или има политически знаци, тъй като Българската народна банка (БНБ) отказва да ги заменя. „Такава банкнота те в БНБ няма да приемат. Това означава, че търговецът, ако я вземе тази банкнота, тя в крайна сметка няма да може да влезе в БНБ, той губи“, поясни Колячев. По отношение на вендинг автоматите, той беше категоричен, че по закон те трябва да работят само с евро и да връщат ресто единствено в новата валута. Проведени са срещи с браншовите асоциации, за да се гарантира, че операторите ще подсигурят наличности от евро монети в машините си.

КЗП прави стриктно разграничение между легитимното вдигане на цените и спекулативните практики. Колячев обясни, че ако малък фризьорски салон повиши цените си заради увеличени разходи за труд и данъци от януари, това може да се счита за обосновано при предоставяне на съответните документи. Ситуацията при големите вериги обаче е по-различна. „Ако имате 1000 хранителни продукта и кажете: „Заплатите се вдигат“, не непременно заплатата се отразява върху цената на продукта. По-скоро цената на тези продукти е зависима от доставната цена, а не от заплатата“, уточни той.

Комисията продължава масовите си проверки в цялата страна, като често работи съвместно с общинските търговски отдели. Колячев призова гражданите да продължат да подават сигнали, като увери, че анонимността им се запазва в максимална степен при извършването на инспекциите на терен. За потребителите, пазаруващи онлайн, председателят напомни, че 14-дневният срок за отказ от покупка остава в сила и е ключов механизъм за защита в новата валутна среда.

На финала Калячев споделя, че казусът в Плевен вече е решен и е възобновено плащането на данъците.