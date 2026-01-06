След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

Н арушения са констатирани при около 7 на сто от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на еврото. Това заяви председателят на новосформирания Координационен център за еврото в България Владимир Иванов по време на първия брифинг на центъра в Министерския съвет.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

Спецов: Притесненията за еврото са неоснователни, НАП започва масови проверки

"В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи Иванов. Повечето от проверките са извършено съвместно с Националната агенция по приходите", уточни той.

"Процесът по въвеждане на еврото върви нормално", посочи още Иванов.

"Процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, ни дава повод да предположим, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения", заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков по време на брифинга.

"Санкциите не са самоцелни. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните", коментира Марков.

"Процентът е динамична величина, така че в зависимост от масовите проверки, които в момента се правят, той може да се покачи и на 10 и на 11 процента", обясни още той.

По думите му в някои държави този процент е достигнал и до 40 процента, каза Марков, посочвайки като пример Харватия. Ниският процент на санкциите е показател, че търговците се отнасят добросъвестно, разясни още изпълнителният директор на НАП.

"Другата седмица ще дадем подробна информация за цялата банкова сфера във връзка с въвеждането на еврото", каза председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов в отговор на журналистически въпроси относно работата на банките.

Той увери, че Българската народна банка (БНБ) следи ситуацията и ще представи необходимите данни.

Попитан за отказ на банки да обменят левове в евро на граждани, които не са техни клиенти, Иванов каза, че БНБ работи по случая. "Много искаме да избегнем тезата: "Една госпожа каза", всичко трябва да е точно установено", отговори той на допълнително питане по казуса.

В отговор на въпрос за въведено от банки ограничение за обмяна на определен брой монети и суми, Иванов каза, че има становище на БНБ, че е недопустимо да се правят неща извън нормативно определените правила относно въвеждането на еврото.

Очаква се всяка седмица членовете на Координационния център за еврото да представят на брифинг актуална информация относно новата валута в България.